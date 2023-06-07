https://ria.ru/20230607/pomosch-1876796383.html

Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных

Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных - РИА Новости, 07.06.2023

Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных

Беженцы из Шебекино, забравшие с собой питомцев, получают для них корма в пункте выдачи гуманитарной помощи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T18:51

2023-06-07T18:51

2023-06-07T18:51

шебекино

белгород

россия

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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Беженцы из Шебекино, забравшие с собой питомцев, получают для них корма в пункте выдачи гуманитарной помощи, передаёт корреспондент РИА Новости. "Дали нам корм для собаки - и мягкий, и сухой корм. Очень благодарны", - рассказал Александр. Александр Гончаров с женой и двумя детьми выехал из Шебекино 2 июня. Покидая город, забрали с собой мини-тойтерьера. "Как не забрать? Член семьи! Мини-тойтерьер. Она маленькая, член семьи, тот же самый ребёнок. Как можно было оставить?" - недоумевает Александр. Мужчина добавил, что некоторым шебекинцам приходилось оставлять своих домашних животных, потому что собирались "впопыхах". Александр рассказал, что у него был ещё один питомец – шотландская вислоухая кошка. Она умерла из-за испуга во время обстрела в ночь на 9 мая. В пунктах выдачи гуманитарной помощи жители Шебекинского округа могут получить продукты, детские наборы, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и обувь. В Белгороде открыто четыре пункта.

https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html

https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html

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шебекино, белгород, россия