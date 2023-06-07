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Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных - РИА Новости, 07.06.2023
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18:51 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/pomosch-1876796383.html
Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных
Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных - РИА Новости, 07.06.2023
Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных
Беженцы из Шебекино, забравшие с собой питомцев, получают для них корма в пункте выдачи гуманитарной помощи, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T18:51
2023-06-07T18:51
шебекино
белгород
россия
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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Беженцы из Шебекино, забравшие с собой питомцев, получают для них корма в пункте выдачи гуманитарной помощи, передаёт корреспондент РИА Новости. "Дали нам корм для собаки - и мягкий, и сухой корм. Очень благодарны", - рассказал Александр. Александр Гончаров с женой и двумя детьми выехал из Шебекино 2 июня. Покидая город, забрали с собой мини-тойтерьера. "Как не забрать? Член семьи! Мини-тойтерьер. Она маленькая, член семьи, тот же самый ребёнок. Как можно было оставить?" - недоумевает Александр. Мужчина добавил, что некоторым шебекинцам приходилось оставлять своих домашних животных, потому что собирались "впопыхах". Александр рассказал, что у него был ещё один питомец – шотландская вислоухая кошка. Она умерла из-за испуга во время обстрела в ночь на 9 мая. В пунктах выдачи гуманитарной помощи жители Шебекинского округа могут получить продукты, детские наборы, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и обувь. В Белгороде открыто четыре пункта.
https://ria.ru/20230603/shebekino-1875890827.html
https://ria.ru/20230528/zelenskiy-1874561116.html
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шебекино, белгород, россия
Шебекино, Белгород, Россия
Беженцы из Шебекино рассказали, что получают помощь для своих животных

Беженцы из Шебекино рассказали, что в пунктах гумпомощи получают еду для своих животных

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкРабота пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта "Космос" в Белгороде
Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта Космос в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Работа пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям города Шебекино во Дворце спорта "Космос" в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Беженцы из Шебекино, забравшие с собой питомцев, получают для них корма в пункте выдачи гуманитарной помощи, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Дали нам корм для собаки - и мягкий, и сухой корм. Очень благодарны", - рассказал Александр.
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Александр Гончаров с женой и двумя детьми выехал из Шебекино 2 июня. Покидая город, забрали с собой мини-тойтерьера.
"Как не забрать? Член семьи! Мини-тойтерьер. Она маленькая, член семьи, тот же самый ребёнок. Как можно было оставить?" - недоумевает Александр.
Мужчина добавил, что некоторым шебекинцам приходилось оставлять своих домашних животных, потому что собирались "впопыхах".
Александр рассказал, что у него был ещё один питомец – шотландская вислоухая кошка. Она умерла из-за испуга во время обстрела в ночь на 9 мая.
В пунктах выдачи гуманитарной помощи жители Шебекинского округа могут получить продукты, детские наборы, средства личной гигиены, бытовую химию, одежду и обувь. В Белгороде открыто четыре пункта.
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