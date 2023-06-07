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Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 07.06.2023
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ
Врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район Луганской Народной Республики для оказания помощи пострадавшим от ударов украинских военных, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:43
2023-06-07T17:43
2023-06-07T18:06
луганская народная республика
здоровье - общество
кременная
астраханская область
игорь бабушкин
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район Луганской Народной Республики для оказания помощи пострадавшим от ударов украинских военных, сообщает минздрав региона. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. "По поручению губернатора Игоря Бабушкина министр здравоохранения региона Александр Буркин командирован в Кременской район ЛНР. Вместе с ним сюда прибыли главный внештатный психиатр облминздрава Владимир Тарханов и директор территориального фонда ОМС Султан Нахушев", - говорится в сообщении. Перед ними стоит задача - организовать регулярную медицинскую помощь жителям Кременского района ЛНР. В настоящее время астраханская рабочая группа занимается в том числе организацией медицинской и психологической помощи жителям Кременной, пострадавшим на днях от ударов Украины американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом. Глава облминздрава Буркин побывал на месте обрушения. Из-под завалов извлечены 33 человека с травмами различной степени тяжести, они госпитализированы в лечебные учреждения Кременского района.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
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луганская народная республика, здоровье - общество, кременная, астраханская область, игорь бабушкин, происшествия
Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Кременная, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Происшествия, Астраханская область
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от обстрелов ВСУ