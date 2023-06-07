Рейтинг@Mail.ru
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
17:43 07.06.2023 (обновлено: 18:06 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pomosch-1876781285.html
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ - РИА Новости, 07.06.2023
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ
Врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район Луганской Народной Республики для оказания помощи пострадавшим от ударов украинских военных, сообщает... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:43
2023-06-07T18:06
луганская народная республика
здоровье - общество
кременная
астраханская область
игорь бабушкин
происшествия
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870903603_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_c225b8d10cff527e6740f5153c5fb293.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район Луганской Народной Республики для оказания помощи пострадавшим от ударов украинских военных, сообщает минздрав региона. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года. "По поручению губернатора Игоря Бабушкина министр здравоохранения региона Александр Буркин командирован в Кременской район ЛНР. Вместе с ним сюда прибыли главный внештатный психиатр облминздрава Владимир Тарханов и директор территориального фонда ОМС Султан Нахушев", - говорится в сообщении. Перед ними стоит задача - организовать регулярную медицинскую помощь жителям Кременского района ЛНР. В настоящее время астраханская рабочая группа занимается в том числе организацией медицинской и психологической помощи жителям Кременной, пострадавшим на днях от ударов Украины американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом. Глава облминздрава Буркин побывал на месте обрушения. Из-под завалов извлечены 33 человека с травмами различной степени тяжести, они госпитализированы в лечебные учреждения Кременского района.
https://ria.ru/20230530/ukraina-1875014708.html
луганская народная республика
кременная
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870903603_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_c120e1b9bcabb22b2cc2f3adf539af41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, здоровье - общество, кременная, астраханская область, игорь бабушкин, происшествия
Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Кременная, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Происшествия, Астраханская область
Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от ВСУ

Астраханские врачи оказывают помощь жителям Кременной, пострадавшим от обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкКвартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО
Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Квартира, разрушенная в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн - РИА Новости. Врачи из Астраханской области прибыли в Кременской район Луганской Народной Республики для оказания помощи пострадавшим от ударов украинских военных, сообщает минздрав региона.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе прошлого года.
"По поручению губернатора Игоря Бабушкина министр здравоохранения региона Александр Буркин командирован в Кременской район ЛНР. Вместе с ним сюда прибыли главный внештатный психиатр облминздрава Владимир Тарханов и директор территориального фонда ОМС Султан Нахушев", - говорится в сообщении. Перед ними стоит задача - организовать регулярную медицинскую помощь жителям Кременского района ЛНР.
В настоящее время астраханская рабочая группа занимается в том числе организацией медицинской и психологической помощи жителям Кременной, пострадавшим на днях от ударов Украины американскими ракетами Himars.
Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом. Глава облминздрава Буркин побывал на месте обрушения. Из-под завалов извлечены 33 человека с травмами различной степени тяжести, они госпитализированы в лечебные учреждения Кременского района.
Украинский военный на линии фронта возле Кременной - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Пленный украинский десантник рассказал об отсутствии техники и вооружения
30 мая, 11:15
 
Астраханская областьЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоКременнаяАстраханская областьИгорь БабушкинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала