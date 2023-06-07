Рейтинг@Mail.ru
МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/pomosch-1876739875.html
МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области
МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2023
МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области
МЧС России доставит в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области дизельные электростанции, мотопомпы, тепловые пушки и бутилированную воду,... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:53
2023-06-07T15:53
херсонская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
новая каховка
дмитрий песков
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_efac829fe2075bb5b209f4ac88902742.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МЧС России доставит в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области дизельные электростанции, мотопомпы, тепловые пушки и бутилированную воду, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставит 35 электростанций из своего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва", - сказал собеседник агентства.По его словам, актуальным остается вопрос откачки воды и просушки жилых домов и социально значимых объектов. Для этого в пострадавшие районы везут 45 мотопомп и столько же тепловых пушек.Представитель ведомства отметил, что среди первоочередных задач - обеспечение населения питьевой водой."Местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Первая партия бутилированной воды общим объемом более 20 тонн доставляется машинами МЧС из Северной Осетии, еще 10 тонн будут направлены из Ростовской области", - резюмировал собеседник агентства.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
россия
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876729807_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_1e3ccff5ae84c1b39a56fc24bbfecaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новая каховка, дмитрий песков, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), разрушение каховской гэс
Херсонская область , Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Новая Каховка, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Разрушение Каховской ГЭС
МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области

МЧС доставит в затопленные районы Херсонской области электростанции и тепловые пушки

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРазрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Разрушенная плотина Каховской ГЭС, расположенная по течению Днепра выше Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МЧС России доставит в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области дизельные электростанции, мотопомпы, тепловые пушки и бутилированную воду, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставит 35 электростанций из своего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва", - сказал собеседник агентства.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
По его словам, актуальным остается вопрос откачки воды и просушки жилых домов и социально значимых объектов. Для этого в пострадавшие районы везут 45 мотопомп и столько же тепловых пушек.
Представитель ведомства отметил, что среди первоочередных задач - обеспечение населения питьевой водой.
"Местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Первая партия бутилированной воды общим объемом более 20 тонн доставляется машинами МЧС из Северной Осетии, еще 10 тонн будут направлены из Ростовской области", - резюмировал собеседник агентства.
Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Херсонская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНовая КаховкаДмитрий ПесковФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала