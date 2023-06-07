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МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области

МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области - РИА Новости, 07.06.2023

МЧС доставит оборудование в затопленные районы Херсонской области

МЧС России доставит в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области дизельные электростанции, мотопомпы, тепловые пушки и бутилированную воду,... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:53

2023-06-07T15:53

2023-06-07T15:53

херсонская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

новая каховка

дмитрий песков

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МЧС России доставит в пострадавшие от подтопления районы Херсонской области дизельные электростанции, мотопомпы, тепловые пушки и бутилированную воду, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Для жителей подтопленных территорий МЧС России доставит 35 электростанций из своего резерва. Еще 10 станций выделено из запасов Росрезерва", - сказал собеседник агентства.По его словам, актуальным остается вопрос откачки воды и просушки жилых домов и социально значимых объектов. Для этого в пострадавшие районы везут 45 мотопомп и столько же тепловых пушек.Представитель ведомства отметил, что среди первоочередных задач - обеспечение населения питьевой водой."Местные системы водоснабжения нуждаются в восстановлении и очистке. Первая партия бутилированной воды общим объемом более 20 тонн доставляется машинами МЧС из Северной Осетии, еще 10 тонн будут направлены из Ростовской области", - резюмировал собеседник агентства.Украинские войска ранее нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

херсонская область

россия

новая каховка

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херсонская область , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, новая каховка, дмитрий песков, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), разрушение каховской гэс