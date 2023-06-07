https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию

Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию - РИА Новости, 07.06.2023

Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию

Варшава за счет Украины пытается решить свою стратегическую задачу по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

2023-06-07T15:48

в мире

польша

россия

украина

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

матеуш моравецкий

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Варшава за счет Украины пытается решить свою стратегическую задачу по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого. Премьер Польши 2 июня заявил, что события на Украине дают шанс изменить геополитическую карту Европы, расширить ЕС на географические границы европейского континента. При этом он добавил, что "Украина получит суверенитет, свободу, Польша - безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира без угрозы российского империализма". По мнению премьера, события на Украине дают Евросоюзу шанс "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур". "Польша стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства", - заявила Мария Захарова на брифинге. Она добавила, что в составе ЕС есть государства, которые находятся за пределами географической Европы, указав на "несостоятельность западного образования" и низкий уровень знаний географии тех, кто приходит к власти в Европе.

https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр