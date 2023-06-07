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Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию - РИА Новости, 07.06.2023
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15:48 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию - РИА Новости, 07.06.2023
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию
Варшава за счет Украины пытается решить свою стратегическую задачу по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:48
2023-06-07T15:48
в мире
польша
россия
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Варшава за счет Украины пытается решить свою стратегическую задачу по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого. Премьер Польши 2 июня заявил, что события на Украине дают шанс изменить геополитическую карту Европы, расширить ЕС на географические границы европейского континента. При этом он добавил, что "Украина получит суверенитет, свободу, Польша - безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира без угрозы российского империализма". По мнению премьера, события на Украине дают Евросоюзу шанс "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур". "Польша стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства", - заявила Мария Захарова на брифинге. Она добавила, что в составе ЕС есть государства, которые находятся за пределами географической Европы, указав на "несостоятельность западного образования" и низкий уровень знаний географии тех, кто приходит к власти в Европе.
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в мире, польша, россия, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
В мире, Польша, Россия, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Матеуш Моравецкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила о желании Польши уничтожить Россию

Захарова: Польша за счет Украины пытается уничтожить Россию как независимое государство

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Варшава за счет Украины пытается решить свою стратегическую задачу по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания премьера Польши Матеуша Моравецкого.
Премьер Польши 2 июня заявил, что события на Украине дают шанс изменить геополитическую карту Европы, расширить ЕС на географические границы европейского континента. При этом он добавил, что "Украина получит суверенитет, свободу, Польша - безопасность на своих границах, а Европа - столетия мира без угрозы российского империализма".
По мнению премьера, события на Украине дают Евросоюзу шанс "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию в орбиту европейских структур".
"Польша стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства", - заявила Мария Захарова на брифинге. Она добавила, что в составе ЕС есть государства, которые находятся за пределами географической Европы, указав на "несостоятельность западного образования" и низкий уровень знаний географии тех, кто приходит к власти в Европе.
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В миреПольшаРоссияУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Матеуш МоравецкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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