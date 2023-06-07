https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html

Пытаются взять в котел. Вашингтон и НАТО переманивают союзника Москвы

Пытаются взять в котел. Вашингтон и НАТО переманивают союзника Москвы - РИА Новости, 07.06.2023

Пытаются взять в котел. Вашингтон и НАТО переманивают союзника Москвы

Североатлантический альянс продолжает курс на расширение: открывает представительство в Японии, стремится усилить влияние в Индии. Нью-Дели предлагают формат... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:00

2023-06-07T08:08

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Североатлантический альянс продолжает курс на расширение: открывает представительство в Японии, стремится усилить влияние в Индии. Нью-Дели предлагают формат НАТО+. О том, насколько это перспективно для американцев, — в материале РИА Новости.Курс на сближениеДвадцать второго июня премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США с государственным визитом. "Эта поездка послужит доказательством глубокого и тесного партнерства", — подчеркнули в Вашингтоне.До того как Моди занял пост главы правительства в 2014-м, ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты. Теперь другое дело. Индия важна для Белого дома как элемент антикитайской стратегии.QUAD, "Четырехсторонний диалог по безопасности", объединяющий Австралию, США, Японию и Индию, называют азиатским аналогом НАТО. Но каких-то совместных достижений у этой организации до сих пор нет. Поэтому в Вашингтоне решили действовать решительнее.Права и ограниченияКомитет американского конгресса по Коммунистической партии Китая предложил добавить Индию к так называемой НАТО+.В этом формате альянс сотрудничает с Австралией, Израилем, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией.Участники НАТО+ не претендуют на полноправное членство в блоке, ограничиваясь партнерством на конкретных направлениях. Беспрепятственно обмениваются разведданными, военными технологиями. Но пятая статья — о взаимной обороне — на них не распространяется.Двухпартийное согласиеКитайский комитет конгресса считает, что присоединение Индии к НАТО+ укрепит позиции Вашингтона в противостоянии с Пекином."Победа в стратегическом соревновании с КП Китая и обеспечение безопасности Тайваня требует укрепления связей с союзниками и партнерами по безопасности, включая Индию", — отмечают конгрессмены. Глава группы Майк Галлахер подчеркнул, что КНР представляет для США "экзистенциальную угрозу".Эта инициатива — редкий пример двухпартийного консенсуса американских законодателей. Республиканец Галлахер, например, — убежденный трампист. А другой высокопоставленный участник группы, демократ Раджа Кришнамурти — непримиримый противник экс-президента. Но "сдерживание" Пекина объединяет.Американские надеждыПосол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти — бывший мэр Лос-Анджелеса, занявший этот дипломатический пост лишь месяц назад, в эфире индийского новостного телеканала WION заявил: "обсуждается все", включая и расширение НАТО+. По его словам, американо-индийское взаимодействие очень тесное."Мы углубили наше оборонное сотрудничество, невообразимое еще 30-40 лет назад. Мы больше склоняемся к Индии, чем некоторые из наших ближайших союзников, ради ее же безопасности", — подчеркнул посол.Независимо от решения Нью-Дели по НАТО+, в Вашингтоне останутся привержены дальнейшему партнерству. "Все на столе. Индия сама должна определить, что для нее лучше", — сказал Гарсетти.На вопрос об Украине он ответил уклончиво: "Индия знает о границах и суверенитете. Мы продолжим разговор". Не стал дипломат заострять внимание и на том обстоятельстве, что Нью-Дели активно взаимодействует с Москвой и Пекином — как минимум в БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Поводы для сомненийИндийский обозреватель Шримой Талукдар в статье "Нет уж, спасибо" для авторитетного ресурса Firstpost скептически оценивает перспективы присоединения к НАТО+.Он напоминает, что конгрессмен-демократ Ро Кханна в интервью индийским СМИ говорил об этом еще год назад. В апреле американский постпред при НАТО Джулианна Смит тоже выразила готовность дружить с Индией."Энтузиазм Вашингтона понятен, — пишет Талукдар. — Там стремятся опираться на общую заинтересованность Индии в срыве гегемонистских планов Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. <…> Американская стратегическая культура неравнодушна к альянсам, связанным договором, в отличие от партнерств с ограниченной ответственностью, которые нам привычнее".Нью-Дели и так может пользоваться преимуществами союзника Вашингтона на основе двусторонней "Инициативы по критическим и новым технологиям", подписанной в начале года. Формат НАТО+ индийцам просто не нужен.Мелкулангара Бхадракумар, посол в отставке, а ныне колумнист индийской газеты Deccan Herald добавляет, что проблема Тайваня Индию заботит меньше, чем США. То же касается и островов, которые КНР оспаривает у американского союзника — Японии.Наконец, важен фактор ШОС и БРИКС — это те самые не стесненные жесткими обязательствами объединения, в которых Нью-Дели комфортно.Тем не менее окончательное решение, по всей видимости, Моди озвучит в ходе предстоящего визита в Вашингтон. И зависеть оно будет от того, насколько заманчивые предложения подготовит Байден для гостя.

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в мире, индия, сша, нарендра моди, джо байден, нато, брикс, шос