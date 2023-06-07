https://ria.ru/20230607/pokushenie-1876742044.html
В Таиланде совершили покушение на россиянина
В Таиланде совершили покушение на россиянина - РИА Новости, 07.06.2023
В Таиланде совершили покушение на россиянина
На Пхукете россиянин впал в кому после нападения около принадлежащего ему кафе, пишет тайский портал Thaiger со ссылкой на полицию. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:58
2023-06-07T15:58
2023-06-07T17:22
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Пхукете россиянин впал в кому после нападения около принадлежащего ему кафе, пишет тайский портал Thaiger со ссылкой на полицию."Владелец ресторана, уроженец России, был ранен в своей машине около собственного кафе в результате вооруженного нападения. <...> Полиция поспешила на место происшествия на Боут-авеню в Чернгталае, где обнаружила синий седан, припаркованный перед кафе. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили в лобовом стекле четыре пулевых отверстия", — говорится в публикации.Внутри машины находился 44-летний россиянин с огнестрельными ранениями груди, туловища и плеча. Его имя не разглашается. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, сейчас он находится в коме, уточняется в статье.Как рассказали очевидцы, преступник подъехал к кафе на мотоцикле Honda PCX, его лицо было скрыто шлемом. Он направился к автомобилю, выстрелил четыре раза и скрылся. По данным издания, позднее офицер полиции обнаружил у реки в километре от места происшествия куртку, обувь, защитные очки, перчатки и оружие.
https://ria.ru/20230605/bali-1876205699.html
https://ria.ru/20230527/rossiyanin-1874533081.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, пхукет (остров), россия, новости - туризм
Туризм, В мире, Таиланд, Пхукет (остров), Россия, Новости - Туризм
В Таиланде совершили покушение на россиянина
Thaiger: в Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения у собственного кафе
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
На Пхукете россиянин впал в кому после нападения около принадлежащего ему кафе, пишет тайский портал Thaiger
со ссылкой на полицию.
"Владелец ресторана, уроженец России
, был ранен в своей машине около собственного кафе в результате вооруженного нападения. <...> Полиция поспешила на место происшествия на Боут-авеню в Чернгталае, где обнаружила синий седан, припаркованный перед кафе. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили в лобовом стекле четыре пулевых отверстия", — говорится в публикации.
На Бали россиянин погиб в аварии на мотоцикле
Внутри машины находился 44-летний россиянин с огнестрельными ранениями груди, туловища и плеча. Его имя не разглашается. Пострадавшего немедленно доставили в больницу, сейчас он находится в коме, уточняется в статье.
Как рассказали очевидцы, преступник подъехал к кафе на мотоцикле Honda PCX, его лицо было скрыто шлемом. Он направился к автомобилю, выстрелил четыре раза и скрылся.
По данным издания, позднее офицер полиции обнаружил у реки в километре от места происшествия куртку, обувь, защитные очки, перчатки и оружие.
В море у острова Пхукет утонул россиянин