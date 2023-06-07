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Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 07.06.2023
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11:17 07.06.2023 (обновлено: 11:45 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pogoda-1876658307.html
Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 07.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в День России
В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:17
2023-06-07T11:45
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик рассказала, что в субботу "московский регион будет находиться в относительно холодном воздухе", дневная температура станет значительно ниже чем накануне и опустится до плюс 21 градуса. При этом будет дуть северный ветер. "В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве в пределах плюс 4-9 градусов, дневная температура плюс 14-20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в День России

Синоптик Позднякова: температура в Москве в День России будет ниже климатической нормы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПраздничное оформление ко Дню России в Москве
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Праздничное оформление ко Дню России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что в субботу "московский регион будет находиться в относительно холодном воздухе", дневная температура станет значительно ниже чем накануне и опустится до плюс 21 градуса. При этом будет дуть северный ветер.
«
"В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве в пределах плюс 4-9 градусов, дневная температура плюс 14-20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
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Синоптик рассказала о погоде в Москве летом
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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