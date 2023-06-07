https://ria.ru/20230607/pogoda-1876658307.html
Москвичам рассказали о погоде в День России
Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 07.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в День России
В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:17
2023-06-07T11:17
2023-06-07T11:45
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик рассказала, что в субботу "московский регион будет находиться в относительно холодном воздухе", дневная температура станет значительно ниже чем накануне и опустится до плюс 21 градуса. При этом будет дуть северный ветер. "В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве в пределах плюс 4-9 градусов, дневная температура плюс 14-20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде в День России
Синоптик Позднякова: температура в Москве в День России будет ниже климатической нормы
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик рассказала, что в субботу "московский регион будет находиться в относительно холодном воздухе", дневная температура станет значительно ниже чем накануне и опустится до плюс 21 градуса. При этом будет дуть северный ветер.
«
"В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве в пределах плюс 4-9 градусов, дневная температура плюс 14-20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.
Синоптик рассказала о погоде в Москве летом