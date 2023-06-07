https://ria.ru/20230607/pogoda-1876658307.html

Москвичам рассказали о погоде в День России

Москвичам рассказали о погоде в День России - РИА Новости, 07.06.2023

Москвичам рассказали о погоде в День России

В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:17

2023-06-07T11:17

2023-06-07T11:45

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В праздничные выходные в Москве ожидается до плюс 21 градуса и северный ветер, в День России - до плюс 20 градусов и без осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик рассказала, что в субботу "московский регион будет находиться в относительно холодном воздухе", дневная температура станет значительно ниже чем накануне и опустится до плюс 21 градуса. При этом будет дуть северный ветер. "В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Минимальная температура в Москве в пределах плюс 4-9 градусов, дневная температура плюс 14-20 градусов... То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20230526/leto-1874293189.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, татьяна позднякова