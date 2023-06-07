https://ria.ru/20230607/podryv-1876811329.html

ООН заявила, что не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода

ООН заявила, что не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода - РИА Новости, 07.06.2023

ООН заявила, что не получала официальных данных о подрыве аммиакопровода

ООН не получала официальной информации о ситуации на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса", призывает все стороны, причастные к экспорту аммиака к соблюдению... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:13

2023-06-07T20:13

2023-06-07T20:13

в мире

стефан дюжаррик

зерновая сделка

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ООН, 7 июн - РИА Новости. ООН не получала официальной информации о ситуации на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса", призывает все стороны, причастные к экспорту аммиака к соблюдению международного права, заявил на брифинге в среду официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "Мы видели сообщения, видели взаимные обвинения, но мы не получали какой-либо официальной информации", - сказал представитель организации. Он отметил, что информация о случившемся является "поводом для озабоченности". "Мы продолжаем взаимодействовать со всеми сторонами, задействованными в экспорте аммония, чтобы узнать, что произошло", - сказал Дюжаррик, добавив, что ООН, обращаясь ко всем участникам аммиачного экспорта, "напоминает о необходимости уважать международное право". Минобороны РФ заявило в среду о том, что украинская диверсионная группа в понедельник вечером подорвала в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса". Пресс-службе ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.

https://ria.ru/20230607/ammiakoprovod-1876775398.html

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в мире, стефан дюжаррик, зерновая сделка