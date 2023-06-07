https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами
Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:19
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и предоставление таких льгот, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня у нас 6,3 миллиона человек пользуются 283 цифровыми госуслугами, и, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку. Также происходит с бесплатным проездом на общественном транспорте – вам приходит уведомление, что положена соцкарта, достаточно только забрать ее, она уже готова", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, количество людей, которые пришли в МФЦ в 2022 году, сократилось радикально - в 2021 году было 2,4 миллиона посетителей, в 2022 году – уже 500 тысяч посещений. Он также отметил, что 3 миллиона жителей получают социальные льготы - это многодетные, пенсионеры, ветераны, а также те, кто имеет инвалидность.
https://realty.ria.ru/20230607/gospital-1876683065.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и предоставление таких льгот, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня у нас 6,3 миллиона человек пользуются 283 цифровыми госуслугами, и, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку. Также происходит с бесплатным проездом на общественном транспорте – вам приходит уведомление, что положена соцкарта, достаточно только забрать ее, она уже готова", - сказал Воробьев
в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
В Подмосковье в 2024 году должен открыться первый детский госпиталь
По его словам, количество людей, которые пришли в МФЦ в 2022 году, сократилось радикально - в 2021 году было 2,4 миллиона посетителей, в 2022 году – уже 500 тысяч посещений.
Он также отметил, что 3 миллиона жителей получают социальные льготы - это многодетные, пенсионеры, ветераны, а также те, кто имеет инвалидность.