https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html

Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами

Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами - РИА Новости, 07.06.2023

Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами

Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:19

2023-06-07T16:19

2023-06-07T16:19

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и предоставление таких льгот, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня у нас 6,3 миллиона человек пользуются 283 цифровыми госуслугами, и, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку. Также происходит с бесплатным проездом на общественном транспорте – вам приходит уведомление, что положена соцкарта, достаточно только забрать ее, она уже готова", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, количество людей, которые пришли в МФЦ в 2022 году, сократилось радикально - в 2021 году было 2,4 миллиона посетителей, в 2022 году – уже 500 тысяч посещений. Он также отметил, что 3 миллиона жителей получают социальные льготы - это многодетные, пенсионеры, ветераны, а также те, кто имеет инвалидность.

https://realty.ria.ru/20230607/gospital-1876683065.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)