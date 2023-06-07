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Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:19 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/podmoskove-1876752105.html
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами - РИА Новости, 07.06.2023
Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами
Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:19
2023-06-07T16:19
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и предоставление таких льгот, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня у нас 6,3 миллиона человек пользуются 283 цифровыми госуслугами, и, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку. Также происходит с бесплатным проездом на общественном транспорте – вам приходит уведомление, что положена соцкарта, достаточно только забрать ее, она уже готова", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона. По его словам, количество людей, которые пришли в МФЦ в 2022 году, сократилось радикально - в 2021 году было 2,4 миллиона посетителей, в 2022 году – уже 500 тысяч посещений. Он также отметил, что 3 миллиона жителей получают социальные льготы - это многодетные, пенсионеры, ветераны, а также те, кто имеет инвалидность.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: более 6 млн жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 6 миллионов жителей Подмосковья пользуются цифровыми госуслугами, среди которых информирование жителей о льготах, которых они могут получить, и предоставление таких льгот, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня у нас 6,3 миллиона человек пользуются 283 цифровыми госуслугами, и, если тебе положена льгота по оплате ЖКУ, она предоставляется автоматически благодаря данным, которые мы видим по каждому человеку. Также происходит с бесплатным проездом на общественном транспорте – вам приходит уведомление, что положена соцкарта, достаточно только забрать ее, она уже готова", - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Подмосковье в 2024 году должен открыться первый детский госпиталь
Вчера, 12:50
По его словам, количество людей, которые пришли в МФЦ в 2022 году, сократилось радикально - в 2021 году было 2,4 миллиона посетителей, в 2022 году – уже 500 тысяч посещений.
Он также отметил, что 3 миллиона жителей получают социальные льготы - это многодетные, пенсионеры, ветераны, а также те, кто имеет инвалидность.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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