https://ria.ru/20230607/peregovory-1876731672.html

В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - РИА Новости, 07.06.2023

В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, все зависит от готовности Киева и Запада к обсуждению "новых... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T15:32

2023-06-07T15:32

2023-06-07T15:50

россия

украина

киев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

мария захарова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, все зависит от готовности Киева и Запада к обсуждению "новых геополитических реалий", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов - возможно даже, западных кураторов в первую очередь - к серьезному обсуждению новых геополитических реалий", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, Москва пока не видит такой готовности.

https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html

россия

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, москва