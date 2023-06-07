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В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - РИА Новости, 07.06.2023
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15:32 07.06.2023 (обновлено: 15:50 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/peregovory-1876731672.html
В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров - РИА Новости, 07.06.2023
В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров
Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, все зависит от готовности Киева и Запада к обсуждению "новых... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:32
2023-06-07T15:50
россия
украина
киев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, все зависит от готовности Киева и Запада к обсуждению "новых геополитических реалий", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов - возможно даже, западных кураторов в первую очередь - к серьезному обсуждению новых геополитических реалий", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, Москва пока не видит такой готовности.
https://ria.ru/20230606/peregovory-1876604428.html
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россия, украина, киев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, мария захарова, москва
Россия, Украина, Киев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Мария Захарова, Москва
В МИД назвали условие возобновления российско-украинских переговоров

МИД: возобновление переговоров России и Украины зависит от готовности Киева и кураторов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как Москва их никогда не блокировала, все зависит от готовности Киева и Запада к обсуждению "новых геополитических реалий", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В вопросе урегулирования украинского кризиса важно понимать, что Россию не нужно побуждать к переговорам, так как она никогда их не блокировала. Сегодня возобновление прерванного киевским режимом переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов - возможно даже, западных кураторов в первую очередь - к серьезному обсуждению новых геополитических реалий", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, Москва пока не видит такой готовности.
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