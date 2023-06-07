Рейтинг@Mail.ru
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 07.06.2023 (обновлено: 11:17 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/peregovory-1876654711.html
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:01
2023-06-07T11:17
оон
в мире
женева (город)
россия
турция
владимир путин
россельхозбанк
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:103:3097:1845_1920x0_80_0_0_bdfe78732c76df44bda0db4b6a0960d9.jpg
ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен, подтвердил РИА Новости источник в ООН."Переговоры в рамках всего, что происходило в последнее время вокруг зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, Ребекка Гринспен будет представлять ООН", - сообщил источник.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230606/sdelka-1876496637.html
женева (город)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737055604_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdca9a0833c23d8b30682362bdf6b673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, в мире, женева (город), россия, турция, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, экономика
ООН, В мире, Женева (город), Россия, Турция, Владимир Путин, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, Экономика
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

Переговоры по зерновой сделке пройдут в Женеве в пятницу, со стороны ООН будет Гринспан

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен, подтвердил РИА Новости источник в ООН.
"Переговоры в рамках всего, что происходило в последнее время вокруг зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, Ребекка Гринспен будет представлять ООН", - сообщил источник.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Турция ознакомилась с позицией России по зерновой сделке, сообщил источник
6 июня, 15:26
 
ООНВ миреЖенева (город)РоссияТурцияВладимир ПутинРоссельхозбанкЗерновая сделкаSWIFTЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала