https://ria.ru/20230607/peregovory-1876654711.html

В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023

В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник

Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T11:01

2023-06-07T11:01

2023-06-07T11:17

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женева (город)

россия

турция

владимир путин

россельхозбанк

зерновая сделка

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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен, подтвердил РИА Новости источник в ООН."Переговоры в рамках всего, что происходило в последнее время вокруг зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, Ребекка Гринспен будет представлять ООН", - сообщил источник.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230606/sdelka-1876496637.html

женева (город)

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, в мире, женева (город), россия, турция, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, экономика