https://ria.ru/20230607/peregovory-1876654711.html
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник - РИА Новости, 07.06.2023
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:01
2023-06-07T11:01
2023-06-07T11:17
оон
в мире
женева (город)
россия
турция
владимир путин
россельхозбанк
зерновая сделка
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ЖЕНЕВА, 7 июн - РИА Новости. Переговоры по нескольким вопросам, касающимся зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, ООН будет представлена главой конференции ООН по торговле и развитию Ребеккой Гринспен, подтвердил РИА Новости источник в ООН."Переговоры в рамках всего, что происходило в последнее время вокруг зерновой сделки, состоятся в пятницу в Женеве, Ребекка Гринспен будет представлять ООН", - сообщил источник.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230606/sdelka-1876496637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, женева (город), россия, турция, владимир путин, россельхозбанк, зерновая сделка, swift, экономика
ООН, В мире, Женева (город), Россия, Турция, Владимир Путин, Россельхозбанк, Зерновая сделка, SWIFT, Экономика
В пятницу в Женеве пройдут переговоры по зерновой сделке, сообщил источник
Переговоры по зерновой сделке пройдут в Женеве в пятницу, со стороны ООН будет Гринспан