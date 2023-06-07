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В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах - РИА Новости, 07.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:41 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/pensiya-1876758914.html
В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах
В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах - РИА Новости, 07.06.2023
В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах
В Подмосковье ввели доплату к пенсии для оказания дополнительной заботы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Доплату получают одинокие пожилые люди, а РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:41
2023-06-07T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Подмосковье ввели доплату к пенсии для оказания дополнительной заботы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Доплату получают одинокие пожилые люди, а также семьи, в которых оба супруга достигли 65 лет и не работают. Об этом сообщил телеканал "360"."У нас два миллиона жителей старше 60 лет. Многие люди активные, работают в этом возрасте. Активные и возраст не ощущают. Но есть одинокие пенсионеры, и мы ввели доплату к пенсии, для того чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу", – отметил губернатор Московской области.По его словам, в Подмосковье таких семей 70 тысяч.Также в регионе набирает обороты проект "Активное долголетие". В нем принимают участие порядка 250 тысяч человек."Приятно, что это движение развивается – во многом благодаря командам глав городских округов на местах. Жизнь кипит там, когда приходит тренер, инструктор – человек, который может объединять старшее поколение. Лично слышал и бывал центрах, получаю много положительных отзывов", – добавил Андрей Воробьев.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОтделение пенсионного фонда в Симферополе
Отделение пенсионного фонда в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Подмосковье ввели доплату к пенсии для оказания дополнительной заботы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Доплату получают одинокие пожилые люди, а также семьи, в которых оба супруга достигли 65 лет и не работают. Об этом сообщил телеканал "360".
"У нас два миллиона жителей старше 60 лет. Многие люди активные, работают в этом возрасте. Активные и возраст не ощущают. Но есть одинокие пенсионеры, и мы ввели доплату к пенсии, для того чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу", – отметил губернатор Московской области.
По его словам, в Подмосковье таких семей 70 тысяч.
Также в регионе набирает обороты проект "Активное долголетие". В нем принимают участие порядка 250 тысяч человек.
"Приятно, что это движение развивается – во многом благодаря командам глав городских округов на местах. Жизнь кипит там, когда приходит тренер, инструктор – человек, который может объединять старшее поколение. Лично слышал и бывал центрах, получаю много положительных отзывов", – добавил Андрей Воробьев.
 
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