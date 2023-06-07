https://ria.ru/20230607/pensiya-1876758914.html

В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах

В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах - РИА Новости, 07.06.2023

В МО ввели доплату к пенсии в качестве дополнительной заботы о гражданах

В Подмосковье ввели доплату к пенсии для оказания дополнительной заботы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Доплату получают одинокие пожилые люди, а РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:41

2023-06-07T16:41

2023-06-07T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Подмосковье ввели доплату к пенсии для оказания дополнительной заботы, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Доплату получают одинокие пожилые люди, а также семьи, в которых оба супруга достигли 65 лет и не работают. Об этом сообщил телеканал "360"."У нас два миллиона жителей старше 60 лет. Многие люди активные, работают в этом возрасте. Активные и возраст не ощущают. Но есть одинокие пенсионеры, и мы ввели доплату к пенсии, для того чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу", – отметил губернатор Московской области.По его словам, в Подмосковье таких семей 70 тысяч.Также в регионе набирает обороты проект "Активное долголетие". В нем принимают участие порядка 250 тысяч человек."Приятно, что это движение развивается – во многом благодаря командам глав городских округов на местах. Жизнь кипит там, когда приходит тренер, инструктор – человек, который может объединять старшее поколение. Лично слышал и бывал центрах, получаю много положительных отзывов", – добавил Андрей Воробьев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)