https://ria.ru/20230607/pedagog-1876618051.html

Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей

Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей - РИА Новости, 07.06.2023

Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей

Конкурс молодых ученых Российской академии образования (РАО) пополнился новыми номинациями для специалистов в области инклюзивного образования, учителей школ и... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T07:15

2023-06-07T07:15

2023-06-07T07:26

год педагога и наставника

общество

ольга васильева

социальный навигатор

наука

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Конкурс молодых ученых Российской академии образования (РАО) пополнился новыми номинациями для специалистов в области инклюзивного образования, учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, которые популяризируют естественно-научное и гуманитарное направления, сообщила президент РАО Ольга Васильева. Отмечается, что РАО объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе. В Год педагога и наставника появилась особая номинация для специалистов по воспитательной работе, а общее количество номинаций увеличилось до семи. "От молодых ученых мы получили запрос на расширение научных тематик конкурса, поэтому созданы новые номинации для исследователей, занимающихся вопросами инклюзивного образования, а также для учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, популяризирующих естественно-научное и гуманитарное знание", – сказала Васильева, ее слова приводит пресс-служба РАО.В академии добавили, что принять участие в конкурсе могут молодые ученые и педагоги, психологи, специалисты, работающие в школах, колледжах и университетах, внедряющие свои научные разработки в систему образования, в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится академией восьмой год подряд и традиционно привлекает внимание активных амбициозных исследователей, аспирантов, докторантов и специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования, подчеркнули в организации. Васильева также добавила, что в Год педагога и наставника организаторы решили поощрить специалистов по воспитательной работе и наставничеству – для них появилась отдельная номинация. По словам организаторов, в октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии. "Подать документы для участия можно до 20 сентября 2023 года. Информация о правилах участия доступна на официальном сайте РАО", – заключили в пресс-службе. Информационным партнером конкурса выступает проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".

https://sn.ria.ru/20221121/vasileva-1832433806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ольга васильева, социальный навигатор, наука