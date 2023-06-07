https://ria.ru/20230607/pedagog-1876618051.html
Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей
Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей - РИА Новости, 07.06.2023
Конкурс молодых ученых пополнился номинациями для учителей
Конкурс молодых ученых Российской академии образования (РАО) пополнился новыми номинациями для специалистов в области инклюзивного образования, учителей школ и... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T07:15
2023-06-07T07:15
2023-06-07T07:26
год педагога и наставника
общество
ольга васильева
социальный навигатор
наука
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Конкурс молодых ученых Российской академии образования (РАО) пополнился новыми номинациями для специалистов в области инклюзивного образования, учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, которые популяризируют естественно-научное и гуманитарное направления, сообщила президент РАО Ольга Васильева. Отмечается, что РАО объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе. В Год педагога и наставника появилась особая номинация для специалистов по воспитательной работе, а общее количество номинаций увеличилось до семи. "От молодых ученых мы получили запрос на расширение научных тематик конкурса, поэтому созданы новые номинации для исследователей, занимающихся вопросами инклюзивного образования, а также для учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, популяризирующих естественно-научное и гуманитарное знание", – сказала Васильева, ее слова приводит пресс-служба РАО.В академии добавили, что принять участие в конкурсе могут молодые ученые и педагоги, психологи, специалисты, работающие в школах, колледжах и университетах, внедряющие свои научные разработки в систему образования, в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится академией восьмой год подряд и традиционно привлекает внимание активных амбициозных исследователей, аспирантов, докторантов и специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования, подчеркнули в организации. Васильева также добавила, что в Год педагога и наставника организаторы решили поощрить специалистов по воспитательной работе и наставничеству – для них появилась отдельная номинация. По словам организаторов, в октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии. "Подать документы для участия можно до 20 сентября 2023 года. Информация о правилах участия доступна на официальном сайте РАО", – заключили в пресс-службе. Информационным партнером конкурса выступает проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ольга васильева, социальный навигатор, наука
Год педагога и наставника, Общество, Ольга Васильева, Социальный навигатор, Наука
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Конкурс молодых ученых Российской академии образования (РАО) пополнился новыми номинациями для специалистов в области инклюзивного образования, учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, которые популяризируют естественно-научное и гуманитарное направления, сообщила президент РАО Ольга Васильева.
Отмечается, что РАО объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе. В Год педагога и наставника появилась особая номинация для специалистов по воспитательной работе, а общее количество номинаций увеличилось до семи.
«
"От молодых ученых мы получили запрос на расширение научных тематик конкурса, поэтому созданы новые номинации для исследователей, занимающихся вопросами инклюзивного образования, а также для учителей школ и колледжей, преподавателей вузов, популяризирующих естественно-научное и гуманитарное знание", – сказала Васильева, ее слова приводит пресс-служба РАО.
В академии добавили, что принять участие в конкурсе могут молодые ученые и педагоги, психологи, специалисты, работающие в школах, колледжах и университетах, внедряющие свои научные разработки в систему образования, в возрасте до 35 лет.
Васильева: мы ждем новое поколение педагогов-исследователей
Конкурс проводится академией восьмой год подряд и традиционно привлекает внимание активных амбициозных исследователей, аспирантов, докторантов и специалистов, научные интересы которых связаны с разработками в сфере образования, подчеркнули в организации.
Васильева также добавила, что в Год педагога и наставника организаторы решили поощрить специалистов по воспитательной работе и наставничеству – для них появилась отдельная номинация.
По словам организаторов, в октябре на Конференции молодых ученых РАО пройдут публичные защиты лучших работ, по итогам которых определятся лауреаты медали "Молодым ученым за успехи в науке", все лауреаты получат премию в размере 50 тысяч рублей, среди них также будет выбран победитель – обладатель дополнительной денежной премии попечительского совета академии.
"Подать документы для участия можно до 20 сентября 2023 года. Информация о правилах участия доступна на официальном сайте РАО", – заключили в пресс-службе.
Информационным партнером конкурса выступает проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня".