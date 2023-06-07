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Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности - РИА Новости, 07.06.2023
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17:00 07.06.2023 (обновлено: 19:06 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876766528.html
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:00
2023-06-07T19:06
россия
минск
белоруссия
николай патрушев
александр вольфович
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии, соразмерные угрозам, исходящим от НАТО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Николай Патрушев обсудил с... Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html
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россия, минск, белоруссия, николай патрушев, александр вольфович, нато
Россия, Минск, Белоруссия, Николай Патрушев, Александр Вольфович, НАТО
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности

Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры по безопасности России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на встрече в Минске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на встрече в Минске - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович на встрече в Минске
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии, соразмерные угрозам, исходящим от НАТО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев обсудил с... Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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РоссияМинскБелоруссияНиколай ПатрушевАлександр ВольфовичНАТО
 
 
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