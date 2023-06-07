https://ria.ru/20230607/patrushev-1876766528.html
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:00
2023-06-07T17:00
2023-06-07T19:06
россия
минск
белоруссия
николай патрушев
александр вольфович
нато
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии, соразмерные угрозам, исходящим от НАТО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Николай Патрушев обсудил с... Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минск, белоруссия, николай патрушев, александр вольфович, нато
Россия, Минск, Белоруссия, Николай Патрушев, Александр Вольфович, НАТО
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры безопасности
Патрушев обсудил с белорусским коллегой новые меры по безопасности России и Белоруссии
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Минске обсудил с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии, соразмерные угрозам, исходящим от НАТО, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Николай Патрушев обсудил с... Александром Вольфовичем меры, направленные на противодействие угрозам безопасности России и Белоруссии, в том числе дополнительные шаги по обеспечению безопасности Союзного государства, соразмерные угрозам, создаваемым странами НАТО", - говорится в сообщении.
США не смогли изолировать Россию и Белоруссию, заявил Патрушев