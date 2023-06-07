https://ria.ru/20230607/patrushev-1876755637.html

США не смогли изолировать Россию и Белоруссию, заявил Патрушев

США не смогли изолировать Россию и Белоруссию, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.06.2023

США не смогли изолировать Россию и Белоруссию, заявил Патрушев

Вашингтон и его марионетки не смогли изолировать Россию и Белоруссию в мире, это наглядно продемонстрировала прошедшая недавно в РФ крупная международная... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:31

2023-06-07T16:31

2023-06-07T16:31

россия

белоруссия

сша

николай патрушев

александр вольфович

в мире

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вашингтон и его марионетки не смогли изолировать Россию и Белоруссию в мире, это наглядно продемонстрировала прошедшая недавно в РФ крупная международная встреча по безопасности, куда приезжали делегации из 101 страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Большинство стран мира хорошо понимает складывающуюся ситуацию, видит истинные мотивы "псевдодемократической" политики США и их сателлитов", - констатировал Патрушев в среду в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем. По его словам, состоявшаяся 23-25 мая в Подмосковье XI международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которой присутствовали делегации из 101 страны и 6 международных организаций, "продемонстрировала растущее в мире понимание того, что важнейшими принципами международных отношений должны быть не придуманные Западом "правила", а взаимное уважение и учет интересов друг друга, признание права государств самостоятельно выбирать свой путь развития". "Встреча наглядно показала тщетность попыток США и их марионеток изолировать наши страны на мировой арене", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20230607/oboronosposobnost-1876746767.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, сша, николай патрушев, александр вольфович, в мире