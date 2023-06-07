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Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства - РИА Новости, 07.06.2023
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15:21 07.06.2023 (обновлено: 15:46 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/patrushev-1876727808.html
Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
Киевский нацистский режим, созданный США и Великобританией, надо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:21
2023-06-07T15:46
в мире
украина
сша
николай патрушев
александр вольфович
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский нацистский режим, созданный США и Великобританией, надо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев."Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства", - сказал Патрушев в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем."Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США. Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира", - добавил Патрушев.Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины, отметил секретарь Совбеза РФ."Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", - подчеркнул он.
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в мире, украина, сша, николай патрушев, александр вольфович, россия
В мире, Украина, США, Николай Патрушев, Александр Вольфович, Россия
Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

Патрушев призвал сменить киевский режим и придать Украине статус нейтрального государства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киевский нацистский режим, созданный США и Великобританией, надо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства", - сказал Патрушев в Минске на встрече с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
"Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США. Сегодня Вашингтон уже поставил всю Европу на колени, заставив ее подчиниться. Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира", - добавил Патрушев.
Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины, отметил секретарь Совбеза РФ.
"Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе", - подчеркнул он.
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