https://ria.ru/20230607/patrulirovanie-1876772075.html

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование - РИА Новости, 07.06.2023

Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование

Российские и китайские летчики в очередной раз провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:12

2023-06-07T17:12

2023-06-07T17:50

россия

китай

воздушно-космические силы россии

народно-освободительная армия китая

восточно-китайское море

ту-95мс

су-30см

су-35с

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876778259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0fe6fc5248b6acc00794d8bec907a671.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики в очередной раз провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", — говорится в релизе.Продолжительность полета составила около восьми часов. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, а также китайские J-11B.Российские самолеты взлетали и садились на аэродромах на китайской территории. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители, добавили в военном ведомстве. По завершении патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования."В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20230607/protest-1876630117.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

россия

китай

восточно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны РФ 2023-06-07T17:12 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, восточно-китайское море, ту-95мс, су-30см, су-35с