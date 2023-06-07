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Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование - РИА Новости, 07.06.2023
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17:12 07.06.2023 (обновлено: 17:50 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/patrulirovanie-1876772075.html
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование - РИА Новости, 07.06.2023
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование
Российские и китайские летчики в очередной раз провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:12
2023-06-07T17:50
россия
китай
воздушно-космические силы россии
народно-освободительная армия китая
восточно-китайское море
ту-95мс
су-30см
су-35с
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики в очередной раз провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", — говорится в релизе.Продолжительность полета составила около восьми часов. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, а также китайские J-11B.Российские самолеты взлетали и садились на аэродромах на китайской территории. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители, добавили в военном ведомстве. По завершении патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования."В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", — подчеркнули в Минобороны.Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20230607/protest-1876630117.html
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россия
китай
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Совместное воздушное патрулирование ВКС России и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны РФ
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россия, китай, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, восточно-китайское море, ту-95мс, су-30см, су-35с
Россия, Китай, Воздушно-космические силы России, Народно-освободительная армия Китая, Восточно-Китайское море, Ту-95МС, Су-30СМ, Су-35С
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование

ВКС России и ВВС Китая провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российские и китайские летчики в очередной раз провели совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6К ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана", — говорится в релизе.
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Продолжительность полета составила около восьми часов. Бомбардировщики прикрывали российские истребители Су-30СМ и Су-35С, а также китайские J-11B.
Российские самолеты взлетали и садились на аэродромах на китайской территории. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали иностранные истребители, добавили в военном ведомстве. По завершении патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
«
"В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", — подчеркнули в Минобороны.
Россия и Китай регулярно проводят совместные патрулирования в воздухе и на море. Так, например, в прошлом году российские самолеты впервые приземлились на китайском аэродроме, а китайские — на российском.
В середине марта обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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РоссияКитайВоздушно-космические силы РоссииНародно-освободительная армия КитаяВосточно-Китайское мореТу-95МССу-30СМСу-35С
 
 
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