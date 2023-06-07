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Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода - РИА Новости, 07.06.2023
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Хорошие новости
 
13:50 07.06.2023 (обновлено: 15:16 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/pandy-1876696294.html
Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода
Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода - РИА Новости, 07.06.2023
Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода
Самца панды Жуи планируют свести с медведицей Диндин для продолжения рода в этом году, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:50
2023-06-07T15:16
хорошие новости
московский зоопарк
светлана акулова
китай
россия
животные
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Самца панды Жуи планируют свести с медведицей Диндин для продолжения рода в этом году, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова."Мы надеемся, что у нас все получится, раскрывать информацию мы не имеем (права. — Прим. ред.) без согласования китайских коллег, но в этом году мы их соединим. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем. Все узнают, как этот процесс будет происходить", — сказала она на круглом столе, посвященном стратегическому партнерству и развитию двусторонних взаимоотношений России и Китая.В Московском зоопарке уже ожидают китайских специалистов, которые будут помогать спаривать медведей."Характер у них абсолютно разный. Если Жуи — он такой рубаха-парень, он такой добряк, приходит — сразу все ломает, &lt;...&gt; то Диндин, наоборот, такая девочка, такая вся милая. У самочки характер такой настоящей светской львицы. Она очень аккуратная", — отметила Акулова.По ее словам, панды комфортно чувствуют себя в столичном зоопарке. Они любят активно проводить время, поэтому киперы ежедневно придумывают для них новые занятия и игрушки. К тому же пандам подошел московский климат: они любят снег.
https://ria.ru/20230606/lemury-1876393280.html
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московский зоопарк, светлана акулова, китай, россия, животные, общество
Хорошие новости, Московский зоопарк, Светлана Акулова, Китай, Россия, Животные, Общество
Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода

Панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка хотят свести для продолжения рода в этом году

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке
Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самец большой панды по кличке Жуи в Московском зоопарке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Самца панды Жуи планируют свести с медведицей Диндин для продолжения рода в этом году, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
«
"Мы надеемся, что у нас все получится, раскрывать информацию мы не имеем (права. — Прим. ред.) без согласования китайских коллег, но в этом году мы их соединим. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем. Все узнают, как этот процесс будет происходить", — сказала она на круглом столе, посвященном стратегическому партнерству и развитию двусторонних взаимоотношений России и Китая.
В Московском зоопарке уже ожидают китайских специалистов, которые будут помогать спаривать медведей.
"Характер у них абсолютно разный. Если Жуи — он такой рубаха-парень, он такой добряк, приходит — сразу все ломает, <...> то Диндин, наоборот, такая девочка, такая вся милая. У самочки характер такой настоящей светской львицы. Она очень аккуратная", — отметила Акулова.
По ее словам, панды комфортно чувствуют себя в столичном зоопарке. Они любят активно проводить время, поэтому киперы ежедневно придумывают для них новые занятия и игрушки. К тому же пандам подошел московский климат: они любят снег.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркСветлана АкуловаКитайРоссияЖивотныеОбщество
 
 
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