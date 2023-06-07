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Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода

Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода - РИА Новости, 07.06.2023

Панд из Московского зоопарка планируют свести для продолжения рода

Самца панды Жуи планируют свести с медведицей Диндин для продолжения рода в этом году, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:50

2023-06-07T13:50

2023-06-07T15:16

хорошие новости

московский зоопарк

светлана акулова

китай

россия

животные

общество

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Самца панды Жуи планируют свести с медведицей Диндин для продолжения рода в этом году, сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова."Мы надеемся, что у нас все получится, раскрывать информацию мы не имеем (права. — Прим. ред.) без согласования китайских коллег, но в этом году мы их соединим. И обязательно, как только нам подтвердят, мы всю информацию расскажем. Все узнают, как этот процесс будет происходить", — сказала она на круглом столе, посвященном стратегическому партнерству и развитию двусторонних взаимоотношений России и Китая.В Московском зоопарке уже ожидают китайских специалистов, которые будут помогать спаривать медведей."Характер у них абсолютно разный. Если Жуи — он такой рубаха-парень, он такой добряк, приходит — сразу все ломает, <...> то Диндин, наоборот, такая девочка, такая вся милая. У самочки характер такой настоящей светской львицы. Она очень аккуратная", — отметила Акулова.По ее словам, панды комфортно чувствуют себя в столичном зоопарке. Они любят активно проводить время, поэтому киперы ежедневно придумывают для них новые занятия и игрушки. К тому же пандам подошел московский климат: они любят снег.

https://ria.ru/20230606/lemury-1876393280.html

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московский зоопарк, светлана акулова, китай, россия, животные, общество