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В Нижегородской области бюст Екатерине II установили с опечаткой в подписи
В Нижегородской области бюст Екатерине II установили с опечаткой в подписи - РИА Новости, 07.06.2023
В Нижегородской области бюст Екатерине II установили с опечаткой в подписи
В поселке Васильсурск Нижегородской области установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой в слове "императрица", сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:21
2023-06-07T15:21
2023-06-07T15:44
культура
нижегородская область
екатерина ii
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — РИА Новости. В поселке Васильсурск Нижегородской области установили памятник Екатерине II с орфографической ошибкой в слове "императрица", сообщили журналистам в администрации городского округа Воротынский, в который входит поселок. "Работа не принята, не оплачена. Подрядчик все исправит в ближайшее время", — сказали там.Фото памятника появилось в группе "Типичный Нижний Новгород" в соцсети "ВКонтакте". На постаменте красуется надпись "имперИатрица".Екатерина II посетила Васильсурск во время "Волжского вояжа" в мае 1767 года.
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нижегородская область, екатерина ii, общество
Культура, Нижегородская область, Екатерина II, Общество
В Нижегородской области бюст Екатерине II установили с опечаткой в подписи
В Нижегородской области бюст Екатерине II установили с ошибкой в слове "императрица"