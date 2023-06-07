https://ria.ru/20230607/ozhirenie-1876772455.html

Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением

Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением - РИА Новости, 07.06.2023

Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением

Минздрав России не разработал дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, хотя поручение было дано еще в 2021 году, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:13

2023-06-07T17:13

2023-06-07T17:13

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

ожирение

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Минздрав России не разработал дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, хотя поручение было дано еще в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что карта должна быть разработана до 1 июля этого года. "Еще 21 сентября 2021 года Совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали. Сейчас вы сказали о том, что это трудное межведомственное согласование, но никто не вынес сюда на уровень правительства необходимость того, что вы не можете согласовать эту карту и что у вас есть какие-то разногласия с другими федеральными органами власти. Не сделано", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Она отметила, что согласно данным Минздрава, в 2022 году обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам возросла на 25% и составила более 3 миллионов человек, а 3,4 миллиона человек получили индивидуальные паспорта здоровья. По словам вице-премьера, разные цифры статистики показывают, что ожирением в России страдают от 35 до 45 миллионов человек, но если соотнести эти данные с 3,4 миллиона человек, которым даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, то результат плачевный. Крайний срок разработки дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков до 1 июля, подчеркнула Голикова.

https://ria.ru/20230213/ozhirenie-1851276080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ожирение