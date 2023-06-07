https://ria.ru/20230607/ozhirenie-1876772455.html
Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением
Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением - РИА Новости, 07.06.2023
Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением
Минздрав России не разработал дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, хотя поручение было дано еще в 2021 году, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:13
2023-06-07T17:13
2023-06-07T17:13
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
ожирение
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Минздрав России не разработал дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, хотя поручение было дано еще в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что карта должна быть разработана до 1 июля этого года. "Еще 21 сентября 2021 года Совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали. Сейчас вы сказали о том, что это трудное межведомственное согласование, но никто не вынес сюда на уровень правительства необходимость того, что вы не можете согласовать эту карту и что у вас есть какие-то разногласия с другими федеральными органами власти. Не сделано", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Она отметила, что согласно данным Минздрава, в 2022 году обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам возросла на 25% и составила более 3 миллионов человек, а 3,4 миллиона человек получили индивидуальные паспорта здоровья. По словам вице-премьера, разные цифры статистики показывают, что ожирением в России страдают от 35 до 45 миллионов человек, но если соотнести эти данные с 3,4 миллиона человек, которым даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, то результат плачевный. Крайний срок разработки дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков до 1 июля, подчеркнула Голикова.
https://ria.ru/20230213/ozhirenie-1851276080.html
https://ria.ru/20230423/ozhirenie-1867096373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, татьяна голикова, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), ожирение
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Ожирение
Голикова напомнила о необходимости дорожной карты по борьбе с ожирением
Голикова раскритиковала Минздрав за отсутствие дорожной карты по борьбе с ожирением
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Минздрав России не разработал дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, хотя поручение было дано еще в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что карта должна быть разработана до 1 июля этого года.
"Еще 21 сентября 2021 года Совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков. Вы ее не разработали. Сейчас вы сказали о том, что это трудное межведомственное согласование, но никто не вынес сюда на уровень правительства необходимость того, что вы не можете согласовать эту карту и что у вас есть какие-то разногласия с другими федеральными органами власти. Не сделано", - сказала Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
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Она отметила, что согласно данным Минздрава, в 2022 году обращаемость по вопросам здорового образа жизни к медикам возросла на 25% и составила более 3 миллионов человек, а 3,4 миллиона человек получили индивидуальные паспорта здоровья.
По словам вице-премьера, разные цифры статистики показывают, что ожирением в России страдают от 35 до 45 миллионов человек, но если соотнести эти данные с 3,4 миллиона человек, которым даны рекомендации по ведению здорового образа жизни, то результат плачевный.
Крайний срок разработки дорожной карты по борьбе с ожирением у детей и подростков до 1 июля, подчеркнула Голикова.
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