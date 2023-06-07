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В Северной Осетии пожарные спасли из огня 12 кавказских овчарок
В Северной Осетии пожарные спасли из огня 12 кавказских овчарок - РИА Новости, 07.06.2023
В Северной Осетии пожарные спасли из огня 12 кавказских овчарок
Пожарные спасли из горящего питомника в Северной Осетии 12 кавказских овчарок, сообщает ГУ МЧС России по республике. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T23:25
2023-06-07T23:25
2023-06-07T23:55
происшествия
россия
республика северная осетия - алания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн — РИА Новости. Пожарные спасли из горящего питомника в Северной Осетии 12 кавказских овчарок, сообщает ГУ МЧС России по республике. Сообщение о возгорании в питомнике с собаками поступило в пожарную службу в 20:36 среды. По прибытии выяснилось, что горят вольеры на площади 20 квадратных метров. "Пожарные выпустили собак из вольеров и приступили к тушению", — говорится в сообщении. Уточняется, что из огня были спасены 12 кавказских овчарок. "Спасательная операция прошла успешно", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230604/schenok-1876100844.html
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происшествия, россия, республика северная осетия - алания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
В Северной Осетии пожарные спасли из огня 12 кавказских овчарок
В Северной Осетии пожарные успешно спасли из горящего питомника 12 кавказских овчарок