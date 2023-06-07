https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876623646.html
В Самарской области выросло число госпитализированных с отравлением сидром
В Самарской области выросло число госпитализированных с отравлением сидром - РИА Новости, 07.06.2023
В Самарской области выросло число госпитализированных с отравлением сидром
Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области, где погибли девять человек, выросло с 15 до 16 человек, в том числе трое находятся в тяжелом РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T08:46
2023-06-07T08:46
2023-06-07T08:55
самарская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
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САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области, где погибли девять человек, выросло с 15 до 16 человек, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В Самарской области ранее сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших от отравления сидром."Актуальная информация по ситуации с отравлением. В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них три пациента в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. (Еще) девять человек погибли", - сказала собеседница агентства.В Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. Сообщалось о 20 летальных исходах в регионе и 42 находящихся на лечении. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - об одном погибшем и одном госпитализированном. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о небезопасных услугах.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876598174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия
Самарская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия
В Самарской области выросло число госпитализированных с отравлением сидром
В Самарской области число госпитализированных с отравлением сидром выросло до 16 человек
САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число госпитализированных с отравлением сидром в Самарской области, где погибли девять человек, выросло с 15 до 16 человек, в том числе трое находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В Самарской области ранее сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших от отравления сидром.
"Актуальная информация по ситуации с отравлением. В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них три пациента в тяжелом состоянии, 13 человек в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. (Еще) девять человек погибли", - сказала собеседница агентства.
В Ульяновской области
зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. Сообщалось о 20 летальных исходах в регионе и 42 находящихся на лечении. В Нижегородской области
сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - об одном погибшем и одном госпитализированном. В Пензенской области
три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о небезопасных услугах.
Суррогатный сидр обнаружили на складах во Владимирской и Рязанской областях