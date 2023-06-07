https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876622726.html

В Ульяновской области выросло число отравившихся сидром

В Ульяновской области выросло число отравившихся сидром - РИА Новости, 07.06.2023

В Ульяновской области выросло число отравившихся сидром

Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области, где погибли 20 человек, к утру среды выросло с 31 до 42 человек, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:33

2023-06-07T08:33

2023-06-07T08:41

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

происшествия

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САРАТОВ, 7 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области, где погибли 20 человек, к утру среды выросло с 31 до 42 человек, сообщил минздрав региона.В Ульяновской области зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства. Сообщалось о 20 летальных исходах в регион и 31 человеке на лечении. В Самарской области сообщалось о девяти погибших и 15 пострадавших, в Нижегородской области – о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии – об одном погибшем и одном госпитализированном. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Суд арестовал самарского бизнесмена, обвиняемого по делу о небезопасных услугах."В ульяновские стационары продолжают поступать пациенты с отравлением алкогольсодержащими напитками. По оперативным данным, в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. (Из них) в 20 случаях отравление привело к летальному исходу. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230606/obvinenie-1876601517.html

ульяновская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия