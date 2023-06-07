https://ria.ru/20230607/otnosheniya-1876736037.html
Мишустин отметил развитие двусторонних отношений с Арменией
Мишустин отметил развитие двусторонних отношений с Арменией - РИА Новости, 07.06.2023
Мишустин отметил развитие двусторонних отношений с Арменией
Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T15:40
2023-06-07T15:40
2023-06-07T15:40
михаил мишустин
никол пашинян
владимир путин
армения
россия
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СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Мишустин передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина, также он передал добрые и искренние пожелания президенту республики. "Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств", - сказал Мишустин. Он сообщил, что в январе-апреле товарооборот между Москвой и Ереваном вырос на 96% и составил почти 140 миллиардов рублей. "Конечно, важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные показатели во взаимной торговле", - сказал российский премьер. В Армении, напомнил он, успешно работают более 4,5 тысячи российских компаний, а накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в армянскую экономику. "Необходимо использовать имеющиеся возможности для увеличения торговли, инвестиций, и, конечно, эту задачу решает наша совместная межправкомиссия", - сказал Мишустин. Мишустин отметил, что Россия заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе. "Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного, безопасного города, транспортной инфраструктуры. Целый ряд есть проектов", - сказал он. Остановился Мишустин и на вопросе разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье. "В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230514/otnosheniya-1871637638.html
https://ria.ru/20230403/ssora-1862673573.html
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михаил мишустин, никол пашинян, владимир путин, армения, россия
Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Владимир Путин, Армения, Россия
Мишустин отметил развитие двусторонних отношений с Арменией
Премьер Мишустин заявил, что отношения России и Армении носят союзнический характер
СОЧИ, 7 июн - РИА Новости. Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, которые носят стратегический и союзнический характер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном
Мишустин передал ему приветствие от президента РФ Владимира Путина
, также он передал добрые и искренние пожелания президенту республики.
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"Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств", - сказал Мишустин.
Он сообщил, что в январе-апреле товарооборот между Москвой
и Ереваном
вырос на 96% и составил почти 140 миллиардов рублей. "Конечно, важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные показатели во взаимной торговле", - сказал российский премьер.
В Армении, напомнил он, успешно работают более 4,5 тысячи российских компаний, а накопленные инвестиции превышают 46% от общего объема иностранных капиталовложений в армянскую экономику. "Необходимо использовать имеющиеся возможности для увеличения торговли, инвестиций, и, конечно, эту задачу решает наша совместная межправкомиссия", - сказал Мишустин.
Мишустин отметил, что Россия заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе. "Российские компании готовы предложить передовые решения, в том числе в сферах электронного правительства, умного, безопасного города, транспортной инфраструктуры. Целый ряд есть проектов", - сказал он.
Остановился Мишустин и на вопросе разблокирования транспортных коммуникаций в Закавказье
. "В соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана
мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей в Закавказье. Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - сказал Мишустин.
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