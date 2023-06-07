https://ria.ru/20230607/otdykhayuschie-1876821501.html

Евраев навестил отдыхающих в лагере под Ярославлем белгородских детей

Евраев навестил отдыхающих в лагере под Ярославлем белгородских детей - РИА Новости, 07.06.2023

Евраев навестил отдыхающих в лагере под Ярославлем белгородских детей

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев навестил в летнем лагере детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области и убедился, что дети... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T21:23

2023-06-07T21:23

2023-06-07T21:23

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

ярославль

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев навестил в летнем лагере детей из приграничного Грайворонского округа Белгородской области и убедился, что дети очень довольны отдыхом, сообщает правительство Ярославской области.По данным правительства региона, в минувшее воскресенье в область прибыли 299 юных белгородцев. Их приняли детские оздоровительные лагеря имени М. Горького, имени А. Матросова, санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе и оздоровительный центр "Чайка" в Тутаевском районе.Глава региона Михаил Евраев встретился с белгородскими детьми, которые вместе с ярославскими сверстниками отдыхают в лагере имени М. Горького. Здесь по поручению губернатора разместили 100 человек из Грайворонского округа."На базе лагеря имени М. Горького реализуется губернаторский проект "Артек Ярославии". В рамках проекта с детьми занимаются студенты вузов региона, которые прошли стажировку в международном детском центре. Кроме того сформированы профильные отряды: туристические, морской, медицинские, театральный, медиаотряды, танцевальный. Белгородские ребята попали в медиаотряд и взяли интервью у главы региона", - сообщает областное правительство.Михаил Евраев оценил условия проживания детей. Пообщался с ними в клубе-столовой, расспросил о впечатлениях. Губернатор заверил, что программа пребывания в Ярославской области будет насыщенной и запоминающейся: юные белгородцы познакомятся с историей региона, посетят интересные экскурсии, побывают в Ярославском планетарии, зоопарке, на Рыбинском море."Лагерь классный. Дети очень довольны… Обсудили с руководителем возможности перевода лагеря в круглогодичный режим работы. Мы намерены улучшить условия пребывания в этом учреждении. Необходимо отремонтировать фасады, в пищеблоке нужно заменить пол и окна, на территории обновить асфальт", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По мнению главы региона, в лагере смогут отдыхать и ярославцы, и гости региона.Также губернатор заявил, что поднимет вопрос об обеспечении устойчивой сотовой связью ярославских лагерей и оздоровительных центров.

https://ria.ru/20230604/vzmore-1876052706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, ярославль, белгородская область