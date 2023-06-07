https://ria.ru/20230607/oruzhie-1876625443.html

Иран использует новое оружие для сдерживания Израиля, считают эксперты

Иран использует новое оружие для сдерживания Израиля, считают эксперты - РИА Новости, 07.06.2023

Иран использует новое оружие для сдерживания Израиля, считают эксперты

Иранское военное руководство, представившее во вторник новую гиперзвуковую ракету "Фаттах", стремится использовать это прежде всего как сдерживающий фактор для... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T08:59

2023-06-07T08:59

2023-06-07T08:59

в мире

иран

израиль

ближний восток

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БЕЙРУТ, 7 июн - РИА Новости. Иранское военное руководство, представившее во вторник новую гиперзвуковую ракету "Фаттах", стремится использовать это прежде всего как сдерживающий фактор для Израиля, чтобы не допустить ударов по своей территории, заявили РИА Новости ливанские военные эксперты. "Объявление о новой гиперзвуковой ракете - это, с одной стороны, послание, призванное уверить иранский народ в том, что военное командование всегда готово защитить гражданское население. С другой стороны, это явное послание израильскому военному руководству не предпринимать никаких опрометчивых шагов против Ирана", - полагает эксперт по военным и стратегическим вопросам, бригадный генерал в отставке Хишам Джабер. По мнению ливанского эксперта, "большой прогресс Ирана в сфере ракетного вооружения эффективно влияет на баланс сил в регионе и представляет собой сдерживающий фактор для планов Израиля (по нанесению ударов - ред.) на иранской территории". Джабер также отметил, что Иран предпочел сосредоточить усилия на разработке не истребителей, а ракетного вооружения, поскольку, во-первых, "в современных войнах человеческому фактору стараются отводить все меньшую роль", и во-вторых, ракеты при их высокой деструктивной мощности существенно дешевле истребителей четвертого и пятого поколений. Аналогичное мнение выразил и ливанский эксперт по военным и стратегическим вопросам, бригадный генерал в отставке Амин Хтейт. Он полагает, что после недавней нормализации отношений с Саудовской Аравией Иран проводит новую политику в регионе, предполагающую наращивание вооружений в качестве превентивной меры против возможных ударов Израиля. "Новая политика опирается на демонстрацию силы в качестве упреждающего удара, чтобы предотвратить любые необдуманные шаги врага", - считает он. "Новая ракета может обойти израильскую систему ПВО и благодаря высокой скорости способна достичь цели на израильской территории за четыре минуты. За это время "Железный купол" не сможет ее перехватить", - утверждает эксперт. Учитывая, что ракетам более низкой скорости и точности удавалось прорвать защиту "Железного купола", "Фаттах" "представляет собой явное послание Израилю не предпринимать необдуманных действий в адрес Ирана", полагает Хтейт. Во вторник иранские СМИ сообщили, что воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) представили новую гиперзвуковую ракету "Фаттах". По данным агентства Fars, представленная ракета обладает дальностью 1,4 тысячи километров и способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их. Среди других характеристик ракеты - повышенная точность, очень высокая скорость (12-13 Махов, или 14-15 тысячи километров в час), отличная маневренность, способность быть незаметной для радиолокационных систем и маневрировать как в атмосфере, так и вне ее. Данный тип ракет, утверждает агентство, представляет собой новейшее вооружение, которое производят и используют такие страны, как США, Россия и Китай.

https://ria.ru/20230202/isfakhan-1849141508.html

https://ria.ru/20230417/izrail-1865716447.html

https://ria.ru/20230604/magate-1876101260.html

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в мире, иран, израиль, ближний восток