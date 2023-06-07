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Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
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22:11 07.06.2023 (обновлено: 23:50 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/opros-1876826122.html
Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией
Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией - РИА Новости, 07.06.2023
Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией
Большинство европейцев выступают за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за восстановление полноценного сотрудничества после завершения конфликта на... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:11
2023-06-07T23:50
в мире
россия
украина
болгария
европейский совет
европейский совет по международным отношениям
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство европейцев выступают за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за восстановление полноценного сотрудничества после завершения конфликта на Украине, следует из отчета Европейского совета по международным отношениям.Документ основан на опросе, проведенном в апреле этого года в 11 европейских государствах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции). В исследовании приняли участие 16 168 человек.Респондентам предлагали представить, что конфликт на Украине завершится путем переговоров, и давали на выбор несколько вариантов того, как их страны должны развивать отношения с Россией. Так, 21 процент участников опроса заявили, что отношения с Россией "должны быть полностью взаимодействующие". При этом 48 процентов опрошенных выступили за "ограниченные отношения" с Москвой. Еще 18 процентов респондентов считают, что их страна "должна разорвать все связи" с Россией, а 13 процентов не смогли ответить на вопрос. Среди государств, в которых опрошенные чаще всего выступают за полное сотрудничество с Россией, — Болгария и Венгрия. За полный разрыв отношений больше всего выступают участники исследования из Польши.
https://ria.ru/20230606/evropa-1876490772.html
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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353
60
353
60
в мире, россия, украина, болгария, европейский совет, европейский совет по международным отношениям
В мире, Россия, Украина, Болгария, Европейский совет, Европейский совет по международным отношениям
Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией

Опрос: большинство европейцев выступили за сохранение отношений и сотрудничество с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Большинство европейцев выступают за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за восстановление полноценного сотрудничества после завершения конфликта на Украине, следует из отчета Европейского совета по международным отношениям.
Документ основан на опросе, проведенном в апреле этого года в 11 европейских государствах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции). В исследовании приняли участие 16 168 человек.
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Респондентам предлагали представить, что конфликт на Украине завершится путем переговоров, и давали на выбор несколько вариантов того, как их страны должны развивать отношения с Россией.
Так, 21 процент участников опроса заявили, что отношения с Россией "должны быть полностью взаимодействующие". При этом 48 процентов опрошенных выступили за "ограниченные отношения" с Москвой. Еще 18 процентов респондентов считают, что их страна "должна разорвать все связи" с Россией, а 13 процентов не смогли ответить на вопрос.
Среди государств, в которых опрошенные чаще всего выступают за полное сотрудничество с Россией, — Болгария и Венгрия. За полный разрыв отношений больше всего выступают участники исследования из Польши.
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В миреРоссияУкраинаБолгарияЕвропейский советЕвропейский совет по международным отношениям
 
 
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