Рейтинг@Mail.ru
СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:28 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/operatsiya-1876802937.html
СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию
СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию - РИА Новости, 07.06.2023
СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию
Врачи завершили хирургическую операцию папе Римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате на 11-м этаже столичной клиники "Джемелли",... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T19:28
2023-06-07T19:28
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857551722_0:259:2896:1888_1920x0_80_0_0_1103b09a9be6785d5ba3a7a0ce5d4dee.jpg
РИМ, 7 июн - РИА Новости. Врачи завершили хирургическую операцию папе Римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате на 11-м этаже столичной клиники "Джемелли", сообщил новостной телеканал RaiNews24. В среду утром папа Франциск по традиции провел всеобщую аудиенцию в Ватикане. Он был в добром расположении духа и, как обычно, благословил всех собравшихся на площади Святого Петра. Вскоре после окончания аудиенции Святой престол распространил сообщение о том, что во второй половине дня понтифику проведут хирургическую операцию под общим наркозом в столичной клинике "Джемелли", где он накануне прошел обследование. Согласно сообщению, врачи должны были сделать ему "лапаротомию (разрез в области живота – ред.) и протезирующую пластику брюшной стенки". Речь идет об операции по поводу грыжи, образовавшейся у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, которую он перенес в июле 2021 года. По информации RaiNews24, как и два года назад, операцию провел профессор медицины Серджо Алфиери. Служба печати Святого Престола уточнила ранее, что пребывание папы Римского в медицинском учреждении продлится несколько дней, "чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление". Префектура Папского дома уже объявила, что все аудиенции понтифика отменены вплоть до 18 июня. С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В июле 2021 года понтифик был госпитализирован в клинике "Джемелли" в течение десяти суток. Тогда ему была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. В конце марта папа Франциск трое суток провел в этой больнице в связи с лечением легочной инфекции.
https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html
https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876177401.html
ватикан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857551722_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b0f46ef49d3217abf2dca7b04c50ce7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию

RaiNews24: папе римскому сделали хирургическую операцию

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 7 июн - РИА Новости. Врачи завершили хирургическую операцию папе Римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате на 11-м этаже столичной клиники "Джемелли", сообщил новостной телеканал RaiNews24.
В среду утром папа Франциск по традиции провел всеобщую аудиенцию в Ватикане. Он был в добром расположении духа и, как обычно, благословил всех собравшихся на площади Святого Петра.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Порошенко пожалел папу римского
6 июня, 08:43
Вскоре после окончания аудиенции Святой престол распространил сообщение о том, что во второй половине дня понтифику проведут хирургическую операцию под общим наркозом в столичной клинике "Джемелли", где он накануне прошел обследование. Согласно сообщению, врачи должны были сделать ему "лапаротомию (разрез в области живота – ред.) и протезирующую пластику брюшной стенки".
Речь идет об операции по поводу грыжи, образовавшейся у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, которую он перенес в июле 2021 года. По информации RaiNews24, как и два года назад, операцию провел профессор медицины Серджо Алфиери.
Служба печати Святого Престола уточнила ранее, что пребывание папы Римского в медицинском учреждении продлится несколько дней, "чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление". Префектура Папского дома уже объявила, что все аудиенции понтифика отменены вплоть до 18 июня.
С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В июле 2021 года понтифик был госпитализирован в клинике "Джемелли" в течение десяти суток. Тогда ему была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. В конце марта папа Франциск трое суток провел в этой больнице в связи с лечением легочной инфекции.
Кардинал Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Посланник папы римского посетит Россию после поездки в Киев
5 июня, 11:00
 
РелигияВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала