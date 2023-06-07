https://ria.ru/20230607/operatsiya-1876802937.html

СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию

СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию - РИА Новости, 07.06.2023

СМИ: папе римскому сделали хирургическую операцию

Врачи завершили хирургическую операцию папе Римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате на 11-м этаже столичной клиники "Джемелли",... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T19:28

2023-06-07T19:28

2023-06-07T19:28

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 7 июн - РИА Новости. Врачи завершили хирургическую операцию папе Римскому Франциску, в настоящее время он находится в своей палате на 11-м этаже столичной клиники "Джемелли", сообщил новостной телеканал RaiNews24. В среду утром папа Франциск по традиции провел всеобщую аудиенцию в Ватикане. Он был в добром расположении духа и, как обычно, благословил всех собравшихся на площади Святого Петра. Вскоре после окончания аудиенции Святой престол распространил сообщение о том, что во второй половине дня понтифику проведут хирургическую операцию под общим наркозом в столичной клинике "Джемелли", где он накануне прошел обследование. Согласно сообщению, врачи должны были сделать ему "лапаротомию (разрез в области живота – ред.) и протезирующую пластику брюшной стенки". Речь идет об операции по поводу грыжи, образовавшейся у понтифика на рубце после предыдущей операции на брюшной полости, которую он перенес в июле 2021 года. По информации RaiNews24, как и два года назад, операцию провел профессор медицины Серджо Алфиери. Служба печати Святого Престола уточнила ранее, что пребывание папы Римского в медицинском учреждении продлится несколько дней, "чтобы обеспечить нормальное послеоперационное течение и полное функциональное восстановление". Префектура Папского дома уже объявила, что все аудиенции понтифика отменены вплоть до 18 июня. С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В июле 2021 года понтифик был госпитализирован в клинике "Джемелли" в течение десяти суток. Тогда ему была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Операция продолжалась около трех часов и потребовала резекции левой части толстого кишечника. В конце марта папа Франциск трое суток провел в этой больнице в связи с лечением легочной инфекции.

https://ria.ru/20230606/papa-1876359168.html

https://ria.ru/20230605/dzuppi-1876177401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)