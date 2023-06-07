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В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России - РИА Новости, 07.06.2023
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14:31 07.06.2023 (обновлено: 15:40 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/oon-1876709113.html
В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России
В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России - РИА Новости, 07.06.2023
В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России
В Киеве активист разрисовал автомобили, принадлежащие сотрудникам ООН, сообщило агентство УНИАН. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:31
2023-06-07T15:40
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Киеве активист разрисовал автомобили, принадлежащие сотрудникам ООН, сообщило агентство УНИАН.&quot;На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят несколько внедорожников ООН и ВОЗ&quot;, — говорится в публикации.На дверях одной из машин скотчем прикреплена надпись: "Бесполезные". Она обыгрывает первую букву в названии Всемирной организации (UN).Активист объяснил свои действия тем, что его возмутило вчерашнее празднование Дня русского языка в ООН.
https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html
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в мире, киев, оон, воз
В мире, Киев, ООН, ВОЗ
В Киеве напали на собственность ООН из-за заявления о России

В Киеве активист разрисовал автомобили ООН из-за празднования Дня русского языка

© Фото : Йосип ГусакСлужебный автомобиль миссии ООН в Киеве, Украина
Служебный автомобиль миссии ООН в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Йосип Гусак
Служебный автомобиль миссии ООН в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Киеве активист разрисовал автомобили, принадлежащие сотрудникам ООН, сообщило агентство УНИАН.
«

"На одной из киевских автостоянок до сих пор стоят несколько внедорожников ООН и ВОЗ", — говорится в публикации.

На дверях одной из машин скотчем прикреплена надпись: "Бесполезные". Она обыгрывает первую букву в названии Всемирной организации (UN).
Активист объяснил свои действия тем, что его возмутило вчерашнее празднование Дня русского языка в ООН.
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В миреКиевООНВОЗ
 
 
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