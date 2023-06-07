https://ria.ru/20230607/obysk-1876695415.html
Источник сообщил, что в Министерстве образования Дагестана прошел обыск
Источник сообщил, что в Министерстве образования Дагестана прошел обыск - РИА Новости, 07.06.2023
Источник сообщил, что в Министерстве образования Дагестана прошел обыск
Правоохранители в Дагестане в среду провели обыск в министерстве образования республики в рамках уголовного дела о хищении выплат, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T13:45
2023-06-07T13:45
2023-06-07T13:45
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в среду провели обыск в министерстве образования республики в рамках уголовного дела о хищении выплат, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. "Обыск прошел сегодня (7 июня) в министерстве образования и науки Дагестана. Следственные действия связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о хищении выплат", – сказал собеседник агентства. Другой источник сообщил, что речь идет о хищениях отпускных и премиальных выплат в школах республики. Другие детали пока неизвестны. Позднее в пресс-службе министерства сообщили, что "в ведомстве работниками следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции". "В настоящее время мероприятия завершены, министерство работает в штатном режиме", – отметили в ведомстве, не уточняя другие подробности.
https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875374815.html
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происшествия, россия
Источник сообщил, что в Министерстве образования Дагестана прошел обыск
В Министерстве образования Дагестана прошел обыск по уголовному делу о хищении выплат
МАХАЧКАЛА, 7 июн - РИА Новости. Правоохранители в Дагестане в среду провели обыск в министерстве образования республики в рамках уголовного дела о хищении выплат, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
«
"Обыск прошел сегодня (7 июня) в министерстве образования и науки Дагестана. Следственные действия связаны с расследованием ранее возбужденного уголовного дела о хищении выплат", – сказал собеседник агентства.
Другой источник сообщил, что речь идет о хищениях отпускных и премиальных выплат в школах республики. Другие детали пока неизвестны.
Позднее в пресс-службе министерства сообщили, что "в ведомстве работниками следственного управления Следственного комитета РФ
по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции".
"В настоящее время мероприятия завершены, министерство работает в штатном режиме", – отметили в ведомстве, не уточняя другие подробности.
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