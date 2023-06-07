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Бельгия запросила у Киева объяснений из-за использования ее оружия в России

Бельгия запросила у Киева объяснений из-за использования ее оружия в России - РИА Новости, 07.06.2023

Бельгия запросила у Киева объяснений из-за использования ее оружия в России

Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос с просьбой прояснить обстоятельства использования оружия бельгийского производства в атаках боевиков в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:27

2023-06-07T13:27

2023-06-07T13:27

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Министерство обороны Бельгии направило Киеву запрос с просьбой прояснить обстоятельства использования оружия бельгийского производства в атаках боевиков в Белгородской области РФ, сообщила газета Soir со ссылкой на бельгийского министра. "Министр обороны Людивин Дедондер направила своему украинскому коллеге запрос для прояснения ситуации, но ответа пока не было получено", - говорится в сообщении. Кроме того, министерство иностранных дел Бельгии проинструктировало бельгийского посла в Киеве о необходимости напомнить Киеву о принципах, на которых им передается оружие, а также выразить им обеспокоенность Брюсселя. Во вторник посол Бельгии в России Марк Михельсон был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками в Белгородской области. Согласно информации Soir, бельгийский дипломат пояснил в МИД РФ озвученную ранее позицию Бельгии, которая допускает использования переданного Украине оружия "исключительно в целях обороны украинской территории". "Это указывается в документах, которые сопровождают каждую поставку. Наша страна также требует гарантии того, чтобы это оружие использовалось в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказали изданию в бельгийском МИД. Ранее сообщалось, что премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. Газета Washington Post сообщала ранее, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Белгородская область с 24 февраля 2022 года неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории Белгородской области с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. В МИД РФ назвали действия украинской ДРГ в Белгородской области классическим методом международных террористов. Как заявил ранее зампредседателя Совбеза, Дмитрий Медведев утверждения властей Украины о непричастности к диверсионным вылазкам на территории России "абсолютное вранье". Он возложил ответственность за атаки на киевский режим и его "спонсоров за океаном" - "Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее, это их ответственность прямая и непосредственная", подчеркнул он.

https://ria.ru/20230603/ataka-1875943881.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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