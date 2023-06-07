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Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 285 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T00:17
2023-06-07T00:17
2023-06-07T00:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 285 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметра. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 152 миллиметра. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 285 единиц различных боеприпасов. Под украинским огнем оказались районы восьми населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской, Калининский, Никитовский районы), Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка, Урожайное.
https://ria.ru/20230606/artilleriya-1876603003.html
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 43 раза обстреляли территорию Донбасса