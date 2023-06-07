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ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов
ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов
Эвакуация мирных жителей из подтопленных районов Херсонской области идет под обстрелами ВСУ, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:54
2023-06-07T22:54
2023-06-07T23:23
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
дмитрий песков
андрей алексеенко
происшествия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из подтопленных районов Херсонской области идет под обстрелами ВСУ, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь", — написал он.Спасатели буквально выносят жителей, которым требуется помощь, из затопленных домов, некоторых снимают с крыш и заборов. Только из Голой Пристани, куда смещается пик наводнения, сегодня эвакуировали больше тысячи человек, отметил Алексеенко."Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике - только на лодках", — рассказал глава правительства региона.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов
Алексеенко: ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов