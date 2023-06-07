https://ria.ru/20230607/obstrel-1876830858.html

ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов

ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов - РИА Новости, 07.06.2023

ВСУ обстреливают Херсонскую область во время эвакуации затопленных пунктов

Эвакуация мирных жителей из подтопленных районов Херсонской области идет под обстрелами ВСУ, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T22:54

2023-06-07T22:54

2023-06-07T23:23

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

дмитрий песков

андрей алексеенко

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876833364_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d1da6ed8349868f154dfbc60af0dae85.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эвакуация мирных жителей из подтопленных районов Херсонской области идет под обстрелами ВСУ, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале."Спасательная операция по-прежнему проходит под обстрелами нацистов с правого берега. Во многих местах нарушена связь", — написал он.Спасатели буквально выносят жителей, которым требуется помощь, из затопленных домов, некоторых снимают с крыш и заборов. Только из Голой Пристани, куда смещается пик наводнения, сегодня эвакуировали больше тысячи человек, отметил Алексеенко."Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике - только на лодках", — рассказал глава правительства региона.В ночь на вторник обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Начался нерегулируемый сброс воды, власти приступили к эвакуации населения с подтопленных территорий. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Президент Путин назвал произошедшее военным преступлением, отметив, что разрушение ГЭС привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, андрей алексеенко, происшествия