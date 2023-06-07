https://ria.ru/20230607/obstrel-1876830378.html
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:48
2023-06-07T22:48
2023-06-07T22:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 152 миллиметра по Широкой Балке в ДНР