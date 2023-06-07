Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876830378.html
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T22:48
2023-06-07T22:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_eb9c3249a83c3a2ccb2980465003992f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Широкую Балку в ДНР

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибра 152 миллиметра по Широкой Балке в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ДНР
Последствия обстрела ДНР - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая балка, выпустив по нему восемь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Широкая Балка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала