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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в среду вечером обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T21:06
2023-06-07T21:06
2023-06-07T21:06
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
нато
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду вечером обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html
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макеевка, донецкая народная республика, нато, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Макеевке