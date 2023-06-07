https://ria.ru/20230607/obstrel-1876810922.html

ВСУ снова обстреляли Шебекино

ВСУ снова обстреляли Шебекино - РИА Новости, 07.06.2023

ВСУ снова обстреляли Шебекино

Шебекино подверглось обстрелу украинских войск во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с оставшимися там жителями, об этом сам... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T20:07

2023-06-07T20:07

2023-06-07T21:40

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

белгород

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БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Шебекино подверглось обстрелу украинских войск во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с оставшимися там жителями, об этом сам глава региона сообщил в Telegram-канале."Вместе с главой сегодня выехали, проехались по городу, встретились с жителями, которых пока не удается отселить. <...> Конечно, там небезопасно. Начался очередной обстрел, поэтому были вынуждены покинуть территорию и поехали в Новую Таволжанку", — написал он.По словам Гладкова, власти уговаривают оставшихся в Шебекино горожан уехать в Белгород, но они по разным причинам отказываются. При этом 83-летний мужчина с женой и еще одна женщина все-таки согласились, добавил он.В Новой Таволжанке, отметил глава региона, противника нет, но при этом "много провокаций в последнее время по этому населенному пункту".В среду белгородский губернатор заявил, что ВСУ накрыли Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны. Сейчас над ней поднимается густой черный дым.Накануне украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 460 различных боеприпасов, пострадавших нет. Похожая ситуация наблюдалась и за день до этого.Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород