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ВСУ снова обстреляли Шебекино - РИА Новости, 07.06.2023
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20:07 07.06.2023 (обновлено: 21:40 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876810922.html
ВСУ снова обстреляли Шебекино
ВСУ снова обстреляли Шебекино - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ снова обстреляли Шебекино
Шебекино подверглось обстрелу украинских войск во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с оставшимися там жителями, об этом сам... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T20:07
2023-06-07T21:40
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
белгород
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БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Шебекино подверглось обстрелу украинских войск во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с оставшимися там жителями, об этом сам глава региона сообщил в Telegram-канале."Вместе с главой сегодня выехали, проехались по городу, встретились с жителями, которых пока не удается отселить. &lt;...&gt; Конечно, там небезопасно. Начался очередной обстрел, поэтому были вынуждены покинуть территорию и поехали в Новую Таволжанку", — написал он.По словам Гладкова, власти уговаривают оставшихся в Шебекино горожан уехать в Белгород, но они по разным причинам отказываются. При этом 83-летний мужчина с женой и еще одна женщина все-таки согласились, добавил он.В Новой Таволжанке, отметил глава региона, противника нет, но при этом "много провокаций в последнее время по этому населенному пункту".В среду белгородский губернатор заявил, что ВСУ накрыли Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны. Сейчас над ней поднимается густой черный дым.Накануне украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 460 различных боеприпасов, пострадавших нет. Похожая ситуация наблюдалась и за день до этого.Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины, белгород
Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Белгород
ВСУ снова обстреляли Шебекино

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино со стороны ВСУ

© Настоящий Гладков / TelegramКадр из видео, записанного во время посещения Шебекино губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Кадр из видео, записанного во время посещения Шебекино губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
© Настоящий Гладков / Telegram
Кадр из видео, записанного во время посещения Шебекино губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Шебекино подверглось обстрелу украинских войск во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с оставшимися там жителями, об этом сам глава региона сообщил в Telegram-канале.
"Вместе с главой сегодня выехали, проехались по городу, встретились с жителями, которых пока не удается отселить. <...> Конечно, там небезопасно. Начался очередной обстрел, поэтому были вынуждены покинуть территорию и поехали в Новую Таволжанку", — написал он.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10
По словам Гладкова, власти уговаривают оставшихся в Шебекино горожан уехать в Белгород, но они по разным причинам отказываются. При этом 83-летний мужчина с женой и еще одна женщина все-таки согласились, добавил он.
В Новой Таволжанке, отметил глава региона, противника нет, но при этом "много провокаций в последнее время по этому населенному пункту".
В среду белгородский губернатор заявил, что ВСУ накрыли Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны. Сейчас над ней поднимается густой черный дым.
Накануне украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 460 различных боеприпасов, пострадавших нет. Похожая ситуация наблюдалась и за день до этого.
Шебекино подверглось сильнейшей атаке со стороны украинских военных в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Местные власти доставили жителей города в пункты временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие российские регионы.
Последствия обстрела Шебекино
Белгородчина — под ударом: Россия идет по пути Украины
2 июня, 08:00
 
ШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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