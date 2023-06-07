Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876784923.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня
Украинские военные свыше 60 раз атаковали за первые два дня этой недели приграничные населенные пункты Белгородской области, для обстрелов в основном... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:59
2023-06-07T17:59
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
шебекино
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:316:960:856_1920x0_80_0_0_eaa369d2e981153d0263aed84746ae0f.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные свыше 60 раз атаковали за первые два дня этой недели приграничные населенные пункты Белгородской области, для обстрелов в основном применялись реактивные системы залпового огня "Град" и минометы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Пятого июня зафиксировано 34 обстрела, по четыре из них пришлись по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка и Глотово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в понедельник вечером беспилотник произвел сброс взрывного устройства на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. "Во вторник зарегистрировано 28 случаев обстрела. Пять атак совершено на Шебекино, по три раза атакованы населенные пункты Журавлевка и Новая Таволжанка", - продолжил собеседник агентства, добавив, что еще двум обстрелам подвергся пограничный пункт пропуска "Шебекино-Плетеневка". По его словам, обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области в основном выполнялись из реактивных систем залпового огня "Град" и минометов различного калибра.
https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html
белгородская область
белгородский район
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875810620_0:226:960:946_1920x0_80_0_0_32a81fff72cf6f01ea50204e0a7773ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгородский район, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Шебекино, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня

Украинские войска обстреляли Белгородскую область из РСЗО и минометов 60 раз за два дня

© Фото из соцсетейДым на улице Шебекино
Дым на улице Шебекино
© Фото из соцсетей
Дым на улице Шебекино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные свыше 60 раз атаковали за первые два дня этой недели приграничные населенные пункты Белгородской области, для обстрелов в основном применялись реактивные системы залпового огня "Град" и минометы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пятого июня зафиксировано 34 обстрела, по четыре из них пришлись по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка и Глотово", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в понедельник вечером беспилотник произвел сброс взрывного устройства на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор.
"Во вторник зарегистрировано 28 случаев обстрела. Пять атак совершено на Шебекино, по три раза атакованы населенные пункты Журавлевка и Новая Таволжанка", - продолжил собеседник агентства, добавив, что еще двум обстрелам подвергся пограничный пункт пропуска "Шебекино-Плетеневка".
По его словам, обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области в основном выполнялись из реактивных систем залпового огня "Град" и минометов различного калибра.
Мужчина с сербским флагом - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Сербское оружие для ВСУ: Белград преподал России урок
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районШебекиноПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала