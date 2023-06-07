https://ria.ru/20230607/obstrel-1876784923.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска обстреляли Белгородскую область 60 раз за два дня

Украинские военные свыше 60 раз атаковали за первые два дня этой недели приграничные населенные пункты Белгородской области, для обстрелов в основном... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

2023-06-07T17:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

происшествия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские военные свыше 60 раз атаковали за первые два дня этой недели приграничные населенные пункты Белгородской области, для обстрелов в основном применялись реактивные системы залпового огня "Град" и минометы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Пятого июня зафиксировано 34 обстрела, по четыре из них пришлись по городу Шебекино, селам Новая Таволжанка и Глотово", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в понедельник вечером беспилотник произвел сброс взрывного устройства на трансформаторную подстанцию "Фрунзенская" в Белгородском районе. В результате атаки дрона был поврежден один трансформатор. "Во вторник зарегистрировано 28 случаев обстрела. Пять атак совершено на Шебекино, по три раза атакованы населенные пункты Журавлевка и Новая Таволжанка", - продолжил собеседник агентства, добавив, что еще двум обстрелам подвергся пограничный пункт пропуска "Шебекино-Плетеневка". По его словам, обстрелы приграничных населенных пунктов Белгородской области в основном выполнялись из реактивных систем залпового огня "Град" и минометов различного калибра.

https://ria.ru/20230607/serbiya-1876585042.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, шебекино, происшествия