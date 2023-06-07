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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:39
2023-06-07T17:39
2023-06-07T17:39
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
донецк
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донецк, кировский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку