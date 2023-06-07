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Украинские военные обстреляли Васильевку - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876776709.html
Украинские военные обстреляли Васильевку
Украинские военные обстреляли Васильевку - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские военные обстреляли Васильевку
Украинские военные обстреляли город Васильевка в Запорожской области, на данный момент информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T17:30
2023-06-07T17:30
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Васильевка в Запорожской области, на данный момент информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Под огнем боевиков ВСУ оказались город Васильевка и село Подгорное. В Васильевке прилеты зафиксированы на окраине, примерно в 500 метрах от кафе "Чумацкий шлях". В настоящее время заведение не работает. В селе Подгорное Васильевского района в результате обстрела начался пожар на ферме. Данных о пострадавших в настоящее время нет. Информация уточняется", - сообщил представитель ведомства.
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные обстреляли Васильевку

Оперативные службы сообщили, что ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 7 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Васильевка в Запорожской области, на данный момент информации о пострадавших нет, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Под огнем боевиков ВСУ оказались город Васильевка и село Подгорное. В Васильевке прилеты зафиксированы на окраине, примерно в 500 метрах от кафе "Чумацкий шлях". В настоящее время заведение не работает. В селе Подгорное Васильевского района в результате обстрела начался пожар на ферме. Данных о пострадавших в настоящее время нет. Информация уточняется", - сообщил представитель ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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