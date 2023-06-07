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ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град" - РИА Новости, 07.06.2023

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО "Град"

Вооруженные силы Украины "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:05

2023-06-07T14:15

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Вооруженные силы Украины "накрыли" Шебекино из РСЗО "Град", более 40 снарядов попали на территорию промзоны, вспыхнул пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Шебекино накрыли из РСЗО "Град". По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается", - написал Гладков в своем телеграм-канале.По данным губернатора, в настоящий момент также идет минометный обстрел села Грузское Борисовского района. Пострадавших нет."Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов", - сообщил Гладков.Чуть ранее в среду он сообщил об обстреле ВСУ "Градами" центра села Графовка Шебекинского округа, часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, часть попала в частный сектор. Предварительно, никто не пострадал.В Белгородской области в последнее время интенсифицировались обстрелы со стороны украинских войск, больше всего страдает Шебекинский округ, где только за минувшие два дня упало без малого 1000 снарядов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков