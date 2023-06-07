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Украинские войска обстреляли из "Града" село под Белгородом - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 07.06.2023 (обновлено: 15:04 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876699365.html
Украинские войска обстреляли из "Града" село под Белгородом
Украинские войска обстреляли из "Града" село под Белгородом - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска обстреляли из "Града" село под Белгородом
Украинские войска обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:03
2023-06-07T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;ВСУ &quot;Градами&quot; обстреляли центр села Графовка. Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры&quot;, — написал он.По словам главы региона, некоторые боеприпасы попали в частный сектор. Так, один из них упал во дворе жилого дома и повредил хозпостройку и забор. Осколки также посекли фасады и окна еще двух домовладений, уточнил Гладков.Сейчас там работают оперативные службы, добавил он.В Белгородской области в последнее время участились обстрелы со стороны украинских войск, больше всего страдает Шебекинский округ, где только за минувшие два дня упало не менее тысячи снарядов.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876541398.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из "Града" село под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из "Градов" Графовку в Шебекинском округе

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа из РСЗО "Град", сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"ВСУ "Градами" обстреляли центр села Графовка. Пострадавших нет. Часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры", — написал он.

По словам главы региона, некоторые боеприпасы попали в частный сектор. Так, один из них упал во дворе жилого дома и повредил хозпостройку и забор. Осколки также посекли фасады и окна еще двух домовладений, уточнил Гладков.
Сейчас там работают оперативные службы, добавил он.
В Белгородской области в последнее время участились обстрелы со стороны украинских войск, больше всего страдает Шебекинский округ, где только за минувшие два дня упало не менее тысячи снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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