https://ria.ru/20230607/obstrel-1876691975.html

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T13:33

2023-06-07T13:33

2023-06-07T13:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230607/vzryvchatka-1876658897.html

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876108424.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия