https://ria.ru/20230607/obstrel-1876683622.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили в среду 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T12:53

2023-06-07T12:53

2023-06-07T12:53

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

петровский район

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в среду 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 12.25 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 11.05 открыли огонь по Горловке, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html

https://ria.ru/20230604/dom-1876130256.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, петровский район