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ВСУ обстреляли подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876653933.html
ВСУ обстреляли подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории
ВСУ обстреляли подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории - РИА Новости, 07.06.2023
ВСУ обстреляли подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории
Минувшей ночью украинские войска продолжали обстреливать подтопленные после разрушения Каховской ГЭС населенные пункты, заявил в эфире "Соловьев Live" врио... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T11:00
2023-06-07T11:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска продолжали обстреливать подтопленные после разрушения Каховской ГЭС населенные пункты, заявил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Сегодня ночью (украинские войска - ред.) пытались наносить удары, это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам", - сказал он. Как сообщал Сальдо, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
ВСУ обстреляли подтопленные после разрушения Каховской ГЭС территории

Врио губернатора Сальдо: ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаЗатопленные улицы в Новокаховском городском округе
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Затопленные улицы в Новокаховском городском округе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска продолжали обстреливать подтопленные после разрушения Каховской ГЭС населенные пункты, заявил в эфире "Соловьев Live" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Сегодня ночью (украинские войска - ред.) пытались наносить удары, это был неприцельный огонь - артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам", - сказал он.
Как сообщал Сальдо, от 22 до 40 тысяч человек, по предварительным данным, оказались в зоне бедствия после разрушения Каховской ГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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