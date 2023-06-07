https://ria.ru/20230607/obstrel-1876652579.html

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Украинские войска в среду утром обстреляли Горловку и поселок Александровка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:54

2023-06-07T10:54

2023-06-07T10:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Горловку и поселок Александровка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.55 мск было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230606/donetsk-1876506326.html

https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия