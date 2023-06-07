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Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 07.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:54 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876652579.html
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии
Украинские войска в среду утром обстреляли Горловку и поселок Александровка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:54
2023-06-07T10:54
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Горловку и поселок Александровка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 6.55 мск было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230606/donetsk-1876506326.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ДНР из артиллерии

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и Александровку

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Горловку и поселок Александровка, выпустив девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 6.55 мск было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Александровке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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