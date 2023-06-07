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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 07.06.2023 (обновлено: 10:17 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876640639.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 09.55 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T10:10
2023-06-07T10:17
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
происшествия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.55 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - заявили в представительстве.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332126.html
донецк
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донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: украинские военные выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда РСЗО
Фрагменты снаряда РСЗО - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда РСЗО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.55 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - заявили в представительстве.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
При обстреле в Донецке повреждены здания колледжа, универмага и НИИ
5 июня, 22:57
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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