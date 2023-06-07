https://ria.ru/20230607/obstrel-1876640639.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 07.06.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 09.55 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T10:10

2023-06-07T10:10

2023-06-07T10:17

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Украинские войска в 09.55 обстреляли Донецк, выпустив десять ракет из РСЗО, сообщает в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:55 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - заявили в представительстве.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332126.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, происшествия, донецкая народная республика