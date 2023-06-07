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Украинские войска выпустили 34 снаряда по левобережью Днепра
Украинские войска выпустили 34 снаряда по левобережью Днепра - РИА Новости, 07.06.2023
Украинские войска выпустили 34 снаряда по левобережью Днепра
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали город Каховка и четыре села на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 34 снаряда, сообщил... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:45
2023-06-07T09:45
2023-06-07T09:45
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 7 июн - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали город Каховка и четыре села на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населённых пунктах Каховка, Горностаевка, Васильевка, Райское, Сергеевка, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.
https://ria.ru/20230607/obstrely-1876607048.html
каховка
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каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили 34 снаряда по левобережью Днепра
Экстренные службы: ВСУ выпустили ночью 34 снаряда по населенным пунктам левобережья Днепра