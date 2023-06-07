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Под Курском рабочий пострадал после атаки украинских военных - РИА Новости, 07.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 07.06.2023 (обновлено: 15:32 07.06.2023)
https://ria.ru/20230607/obstrel-1876635345.html
Под Курском рабочий пострадал после атаки украинских военных
Под Курском рабочий пострадал после атаки украинских военных - РИА Новости, 07.06.2023
Под Курском рабочий пострадал после атаки украинских военных
В Курской области получил ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T09:41
2023-06-07T15:32
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 7 июн — РИА Новости. В Курской области получил ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. &quot;На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения&quot;, — написал губернатор.Раненый находится в центральной районной больнице.Старовойт уточнил, что ремонтные бригады вновь приступят к работе после повторной проверки саперов.В Курской области действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим предполагает усиление работы силовиков и повышенную охрану стратегических объектов.
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глушковский район
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глушковский район, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Под Курском рабочий пострадал после атаки украинских военных

Губернатор Старовойт: в курских селах Попово-Лежачи и Теткино пропал свет после удара ВСУ

© РИА Новости / Риа Новости Крым | Перейти в медиабанкФрагменты разорвавшихся снарядов
Фрагменты разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Фрагменты разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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КУРСК, 7 июн — РИА Новости. В Курской области получил ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества. Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения", — написал губернатор.

Раненый находится в центральной районной больнице.
Старовойт уточнил, что ремонтные бригады вновь приступят к работе после повторной проверки саперов.
В Курской области действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим предполагает усиление работы силовиков и повышенную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеГлушковский районКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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