Рейтинг@Mail.ru
Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obrazovanie-1876759248.html
Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы
Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы - РИА Новости, 07.06.2023
Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы
Россия и Белоруссия, безоглядно перейдя на болонскую систему, затормозили свое научное развитие, но этот период завершается, и это хорошо - идет возвращение к... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T16:43
2023-06-07T16:43
россия
белоруссия
николай патрушев
александр вольфович
минск
снг
образование - общество
болонская система
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, безоглядно перейдя на болонскую систему, затормозили свое научное развитие, но этот период завершается, и это хорошо - идет возвращение к традиционной системе образования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На встрече в среду в Минске с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев отметил, что накануне отмечался международный День русского языка, "который является одной из основ, объединяющих народы стран СНГ". "Изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию наших стран", - сказал Патрушев. "Безоглядно перейдя на болонскую систему, мы затормозили свое научное развитие. Хорошо, что этот период завершается", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, николай патрушев, александр вольфович, минск, снг, образование - общество, болонская система
Россия, Белоруссия, Николай Патрушев, Александр Вольфович, Минск, СНГ, Образование - Общество, Болонская система
Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы

Секретарь Совбеза Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, безоглядно перейдя на болонскую систему, затормозили свое научное развитие, но этот период завершается, и это хорошо - идет возвращение к традиционной системе образования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
На встрече в среду в Минске с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев отметил, что накануне отмечался международный День русского языка, "который является одной из основ, объединяющих народы стран СНГ".
«
"Изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию наших стран", - сказал Патрушев.
"Безоглядно перейдя на болонскую систему, мы затормозили свое научное развитие. Хорошо, что этот период завершается", - подчеркнул он.
Студенты в перерыве между лекциями - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Кравцов объяснил, почему Болонская система не работает в России
21 февраля, 16:50
 
РоссияБелоруссияНиколай ПатрушевАлександр ВольфовичМинскСНГОбразование - ОбществоБолонская система
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала