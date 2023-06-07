https://ria.ru/20230607/obrazovanie-1876759248.html

Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы

Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы - РИА Новости, 07.06.2023

Патрушев назвал благом отказ России и Белоруссии от болонской системы

Россия и Белоруссия, безоглядно перейдя на болонскую систему, затормозили свое научное развитие, но этот период завершается, и это хорошо - идет возвращение к... РИА Новости, 07.06.2023

2023-06-07T16:43

2023-06-07T16:43

2023-06-07T16:43

россия

белоруссия

николай патрушев

александр вольфович

минск

снг

образование - общество

болонская система

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия, безоглядно перейдя на болонскую систему, затормозили свое научное развитие, но этот период завершается, и это хорошо - идет возвращение к традиционной системе образования, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. На встрече в среду в Минске с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем Патрушев отметил, что накануне отмечался международный День русского языка, "который является одной из основ, объединяющих народы стран СНГ". "Изучение русского языка и возвращение к традиционной системе образования будут способствовать экономическому развитию и процветанию наших стран", - сказал Патрушев. "Безоглядно перейдя на болонскую систему, мы затормозили свое научное развитие. Хорошо, что этот период завершается", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230221/obrazovanie-1853495357.html

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россия, белоруссия, николай патрушев, александр вольфович, минск, снг, образование - общество, болонская система