https://ria.ru/20230607/obrazovanie-1876701103.html
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет"
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет" - РИА Новости, 07.06.2023
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет"
Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:06
2023-06-07T14:06
2023-06-07T14:06
вологодская область
вологодская область
череповец
россия
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ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.В 2022 году, в первый год реализации проекта, были созданы три образовательно-производственных центра в колледжах Череповца по трем ведущим отраслям региона - химической промышленности, металлургии и машиностроению. Центры созданы совместно с работодателями: компаниями "Северсталь" и "Апатит". В этом учебном году число бюджетных мест для абитуриентов по программе "Профессионалитет" увеличат с 550 до 650."Благодаря вовлечению отраслевых партнеров происходит переход от регионального управления колледжами к отраслевому: предприятия активно участвуют в формировании контрольных цифр приема и в образовательном процессе. Обучение студентов "Профессионалитета" проходит на оборудовании, аналогичном технологическому оборудованию предприятий", - отметил Зайнак.В этом году абитуриентам "Профессионалитета" предложат две новые специальности - "Аддитивные технологии", "Организация перевозок и управление на транспорте". Кроме того, регион примет участие в новом конкурсном отборе по созданию образовательных центров с участием федерального финансирования. На этот раз регион направит заявки по специальностям лесной промышленности, строительства и машиностроению в оборонно-промышленном комплексе.Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, череповец, россия
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Россия
ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.
В 2022 году, в первый год реализации проекта, были созданы три образовательно-производственных центра в колледжах Череповца
по трем ведущим отраслям региона - химической промышленности, металлургии и машиностроению. Центры созданы совместно с работодателями: компаниями "Северсталь" и "Апатит
". В этом учебном году число бюджетных мест для абитуриентов по программе "Профессионалитет" увеличат с 550 до 650.
"Благодаря вовлечению отраслевых партнеров происходит переход от регионального управления колледжами к отраслевому: предприятия активно участвуют в формировании контрольных цифр приема и в образовательном процессе. Обучение студентов "Профессионалитета" проходит на оборудовании, аналогичном технологическому оборудованию предприятий", - отметил Зайнак.
В этом году абитуриентам "Профессионалитета" предложат две новые специальности - "Аддитивные технологии", "Организация перевозок и управление на транспорте". Кроме того, регион примет участие в новом конкурсном отборе по созданию образовательных центров с участием федерального финансирования. На этот раз регион направит заявки по специальностям лесной промышленности, строительства и машиностроению в оборонно-промышленном комплексе.
Проект "Профессионалитет" начал работать в России
с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
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