Рейтинг@Mail.ru
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет" - РИА Новости, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
14:06 07.06.2023
https://ria.ru/20230607/obrazovanie-1876701103.html
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет"
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет" - РИА Новости, 07.06.2023
Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет"
Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый... РИА Новости, 07.06.2023
2023-06-07T14:06
2023-06-07T14:06
вологодская область
вологодская область
череповец
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875730811_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_61c0f2425e008f7b32fc9a315128588e.jpg
ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.В 2022 году, в первый год реализации проекта, были созданы три образовательно-производственных центра в колледжах Череповца по трем ведущим отраслям региона - химической промышленности, металлургии и машиностроению. Центры созданы совместно с работодателями: компаниями "Северсталь" и "Апатит". В этом учебном году число бюджетных мест для абитуриентов по программе "Профессионалитет" увеличат с 550 до 650."Благодаря вовлечению отраслевых партнеров происходит переход от регионального управления колледжами к отраслевому: предприятия активно участвуют в формировании контрольных цифр приема и в образовательном процессе. Обучение студентов "Профессионалитета" проходит на оборудовании, аналогичном технологическому оборудованию предприятий", - отметил Зайнак.В этом году абитуриентам "Профессионалитета" предложат две новые специальности - "Аддитивные технологии", "Организация перевозок и управление на транспорте". Кроме того, регион примет участие в новом конкурсном отборе по созданию образовательных центров с участием федерального финансирования. На этот раз регион направит заявки по специальностям лесной промышленности, строительства и машиностроению в оборонно-промышленном комплексе.Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html
вологодская область
череповец
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875730811_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_d9d193e1032181c02e9925c1f97fd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, череповец, россия
Вологодская область, Вологодская область, Череповец, Россия

Вологодчина увеличит число бюджетных мест по программе "Профессионалитет"

© iStock.com / skynesherУчитель читает студентам лекцию
Учитель читает студентам лекцию - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© iStock.com / skynesher
Учитель читает студентам лекцию
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 7 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области увеличат в новом учебном году число бюджетных мест и откроют две новые специальности по программе "Профессионалитет", сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.
В 2022 году, в первый год реализации проекта, были созданы три образовательно-производственных центра в колледжах Череповца по трем ведущим отраслям региона - химической промышленности, металлургии и машиностроению. Центры созданы совместно с работодателями: компаниями "Северсталь" и "Апатит". В этом учебном году число бюджетных мест для абитуриентов по программе "Профессионалитет" увеличат с 550 до 650.
"Благодаря вовлечению отраслевых партнеров происходит переход от регионального управления колледжами к отраслевому: предприятия активно участвуют в формировании контрольных цифр приема и в образовательном процессе. Обучение студентов "Профессионалитета" проходит на оборудовании, аналогичном технологическому оборудованию предприятий", - отметил Зайнак.
В этом году абитуриентам "Профессионалитета" предложат две новые специальности - "Аддитивные технологии", "Организация перевозок и управление на транспорте". Кроме того, регион примет участие в новом конкурсном отборе по созданию образовательных центров с участием федерального финансирования. На этот раз регион направит заявки по специальностям лесной промышленности, строительства и машиностроению в оборонно-промышленном комплексе.
Проект "Профессионалитет" начал работать в России с 1 сентября 2022 года. Цель – помочь за более короткое время подготовить востребованных специалистов, в него интегрированы компании-работодатели, организации среднего профессионального образования оснащаются современным оборудованием, студентов обучают опытные специалисты.
В Вологодской области стартовал проект Фестивальное лето - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"
17 мая, 15:24
 
Вологодская областьВологодская областьЧереповецРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала